Global Music Report 2023: globale Musikindustrie steigert Umsatz

Foto: Getty Images, JHU Sheridan Libraries/Gado. All rights reserved.

Bei der diesjährigen Vorstellung des „Global Music Report“ in London hat die „International Federation of the Phonographic Industry„, kurz IFPF, bekannt gegeben, dass die globale Musikindustrie 2022 einen Umsatz von 26,2 Milliarden US-Dollar verzeichnen konnte. Dies bedeutet einen Anstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Empfehlung der Redaktion Neil Young erklärt, warum seine Musik nicht mehr auf Spotify ist

Kostenpflichtige Streamingdienste stellen dabei einen bedeutenden Faktor dar. Mit 17,5 Milliarden US-Dollar alleine durch Nutzer:innen-Beiträge und werbefinanziertes Streaming sind Plattformen wie Spotify und Co für 67 Prozent des Umsatzes verantwortlich und steigerten ihren ohnehin schon großen Anteil um mehr als 11 Prozent. Insgesamt hätten dem Bericht zufolge 589 Millionen Menschen weltweit 2022 ein kostenpflichtiges Abonnement genutzt. Auch physische Tonträger wie Schallplatten konnten bei ihren Einnahmen um 4 Prozentpunkte zulegen.

„Unsere Branche wächst auch international seit mehreren Jahren, was zeigt, wie erfolgreich die strategische Aufstellung unserer Mitglieder weltweit ist. Die Partnerschaft zwischen Künstler:innen und Labels ist auch und gerade im digitalen Zeitalter mit seinen vielen Herausforderungen und diversen Kanälen ein Erfolgsmodell! Gleichzeitig unterstreicht der Global Music Report die hohe Bedeutung des jeweils lokalen Repertoires im globalen Markt“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende des Bundesverband Musikindustrie e.V., kurz BVMI, Dr. Florian Drücke in einer Pressemitteilung zufrieden. Der BVMI ist Teil des Dachverbandes IFPF.