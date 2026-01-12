Die besten, schlimmsten und WTF-Momente der Golden Globes 2026

Es war nicht gerade eine Nacht voller Überraschungen. Nikki Glaser brillierte erneut als Moderatorin. Timothée Chalamet gewann für Marty Supreme. Jennifer Lopez sah noch jünger aus als beim letzten Mal, als man sie gesehen hatte. „Adolescence“ und „The Pitt“ räumten ordentlich ab. Doch die 83. Verleihung der Golden Globe Awards war einmal mehr jene seltene Preisverleihung, die sich nicht wie eine Pflichtveranstaltung anfühlte.

Die Dankesreden waren knackig, die Comedy-Einlagen zogen sich kaum. Und niemand musste sich durch Kategorien wie Bester Tonmix quälen (Entschuldigung, Toningenieure). In einer bemerkenswerten Abweichung vom üblichen Ablauf gab es kaum politische Proteste oder auch nur Hinweise darauf, dass die Welt gerade brennt. Abgesehen von den „Be Good“-Ansteckern, die viele Gäste zum Gedenken an die Anti-ICE-Aktivistin Renee Nicole Good trugen.

Stattdessen schien die Stimmung darauf ausgerichtet, alles möglichst leicht zu halten. Die Show war voll von spaßigen Momenten. Von allgemeiner Euphorie über Queen Latifah bis hin zu einer herrlich zufälligen Standing Ovation für Julia Roberts. Hier sind unsere Highlights und Lowlights des Abends.

Best: Nikki Glaser behauptet ihren Titel als Königin der Globes

„Genau wie Frankenstein wurde ich von einem nicht lizenzierten europäischen Chirurgen zusammengenäht“, sagte Moderatorin Nikki Glaser und eröffnete damit ihr zweites souverän-lässiges Golden-Globes-Monolog-Meisterstück in Folge. Sie bat George Clooney, ihre Nespresso-Maschine zu reparieren. Sie fand einen frischen Ansatz, Leonardo DiCaprio für seine dauerhaft unter-30-jährigen Partnerinnen zu rösten, mit dem Hinweis: „Wir wissen sonst nichts über dich, Mann! Mach dich doch mal auf! Ich habe recherchiert – das ausführlichste Interview, das du je gegeben hast, war 1991 im Teen Beat-Magazin.“

Sie brachte Sean Penn dazu, über den Vorschlag zu lachen, er sehe inzwischen aus wie eine „sexy Lederhandtasche“. Sie verpasste dem Bari-Weiss-isierten CBS News – ausgerechnet auf dem Sender, der die Globes übertrug – einen Seitenhieb: „Der Preis für den stärksten Schnitt geht an CBS News.“ Sie behauptete, „Hamnet“ sei „eigentlich der ursprüngliche Name von Spanx“ gewesen. Und zum Abschluss dankte sie Steve Martin und Martin Short dafür, „uns zu beweisen, dass man in dieser Branche niemals, wirklich niemals zu alt ist, um immer noch Geld zu brauchen“. —Brian Hiatt

Best: Teyana Taylor verliert die Fassung

Der erste Golden Globe des Abends ging an Teyana Taylor für ihre Rolle als Perfidia Beverly Hills in Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“. Sie wirkte ehrlich schockiert, als ihr Name aufgerufen wurde, und konnte die Tränen nicht zurückhalten, als sie sich an den Saal wandte. „Oh mein Gott!“, sagte sie. „Ich habe fast keine Rede geschrieben, weil ich nicht dachte, dass ich hier stehen würde.“

„Meine Babys schauen oben zu. Sie sollten verdammt noch mal ihre Handys weglegen und mir jetzt zusehen!“ Sie fing sich gerade genug, um allen Beteiligten des Films in atemloser Abfolge zu danken – inklusive Paul „Let Him Cook“ Thomas Anderson – bevor sie mit einer Botschaft schloss: „An meine braunen Schwestern und die kleinen braunen Mädchen, die heute Abend zuschauen: Unser Licht braucht keine Erlaubnis, um zu scheinen. Wir gehören in jeden Raum, den wir betreten. Unsere Stimmen zählen. Unsere Träume verdienen Platz.“ —Andy Greene

WTF: Play-by-Play-Kommentar vom Spielfeldrand

Wir sind absolut dafür, neue Dinge auszuprobieren, um das Format von Preisverleihungen aufzulockern. Doch die Produzenten der diesjährigen Globes landeten einen klaren Fehlversuch, als sie sich bei Sportübertragungen bedienten. Die langjährigen Entertainment-Journalisten Marc Malkin und Kevin Frazier wurden seitlich der Bühne positioniert, um Live-Kommentare abzugeben, während die Gewinner zu ihren Preisen gingen oder bevor es in die Werbung ging („Ich kann George und Julia kaum erwarten!“).

Die Idee war offensichtlich, Leerlauf zu füllen und noch ein paar Witze oder interessante Fakten unterzubringen. Aber das hier ist keine Hundeshow und kein Eishockeyspiel. Zusammen mit der Google-Maps-artigen Einblendung, die den Sitzplatz der Schauspieler im Publikum markierte (Oh, da sitzt Mark Ruffalo? Super!), kann man wohl festhalten: Nicht jedes gut gemeinte Experiment funktioniert. —A.G.

Best: „Sinners“ gewinnt den Publikumspreis

Es ist leicht, bei der bloßen Existenz dieses neu eingeführten Preises skeptisch die Augenbrauen zu heben – schließlich ist er auf Filme beschränkt, die mehr als 150 Millionen Dollar eingespielt haben. Doch der Sieg des wagemutigsten nominierten Films, Ryan Cooglers „Sinners“, mit seiner einzigartigen Mischung aus Vampiren, Blues und schwarzer Geschichte, macht die ganze Sache lohnenswert.

In seiner Dankesrede bedankte sich Coogler beim Publikum „dafür, dass ihr gekommen seid“ – und machte damit deutlich, dass er selbst nicht sicher war, ob sein Risiko aufgehen würde. —B.H.

WTF: Bobby Cannavale schwänzt die Show für eine Reptilienmesse

Aus der Abteilung „unerwartete Comedy“: Als Rose Byrne den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie für ihre erschütternde Darstellung einer Mutter in der Krise in „If I Had Legs I’d Kick You“ gewann, fehlte an ihrem Tisch jede Spur ihres Partners Bobby Cannavale. War er krank? Dachte man. Drehte er an einem abgelegenen Ort? Nein und nein.

Am Ende ihrer aufrichtigen und emotionalen Rede löste Byrne das Rätsel: „Mein Mann konnte nicht hier sein, weil wir einen Bartagamen bekommen“, sagte sie. „Und er ist auf einer Reptilienmesse in New Jersey, also danke, Schatz.“ Das war kein Scherz. Repticon fand an diesem Wochenende tatsächlich im New Jersey Convention and Exposition Center in Edison statt. Gut für Bobby. Die Golden Globes gibt es jedes Jahr. Repticon kommt vielleicht nie wieder. —A.G.

Best: Matt Remick gewinnt wirklich einen Golden Globe

Bevor Seth Rogen den glücklosen, überambitionierten Studiochef Matt Remick spielte, bekam er selten Auszeichnungen. Umso schöner war es, seine Siegesserie für „The Studio“ fortgesetzt zu sehen. Rogen brachte seinen zerknitterten Charme mit auf die Bühne und witzelte darüber, dass er immer gedacht habe, der einzige Weg zu einem Golden Globe sei, ihn in seine eigene Serie hineinzuschreiben (siehe: Episode Acht).

Dann bedankte er sich auf seine ganz eigene Art bei den Mitnominierten: „Vor allem bei Steve Martin und Martin Short – ich erinnere mich, wie ich mit euch aufgewachsen bin und mein ganzes Leben dachte: ‚Eines Tages werde ich euch schlagen.‘“ —B.H.

Worst: Ein UFC-Gag geht komplett daneben

Nach einer irritierenden Pause in der Show – mehrere Sekunden ohne Musik, ohne Kommentar, ohne jemanden auf der Bühne – kündigte ein Sprecher das Eintreffen von „Sicherheitskräften“ für die Heated Rivalry-Stars Hudson Williams und Connor Storrie an. Plötzlich stolzierten unter Blitzlicht und kitschigen Gitarrenriffs zwei UFC-Kämpfer (glauben wir zumindest) auf die Bühne … und verschwanden ebenso schnell wieder, offenbar voller Reue.

Völlig bizarr. Zum Glück holten Williams und Storrie den Moment zurück, bevor man zu lange darüber nachdenken konnte. —B.H.

Best: Nikki Glaser röstet Podcasts – und die Globes feiern sie

Nicole Kidmans AMC-Werbespot „We Make Movies Better“ ist inzwischen fünf Jahre alt und wurde von allen parodiert – von „Saturday Night Live“ bis Morgan Freeman bei Kidmans AFI-Ehrenabend. Glaser drehte den Gag jedoch brillant weiter, indem sie die Szene von einem geschlossenen AMC-Kino in ihren SUV verlegte.

Dort schwärmte sie von der transzendierenden Kraft von Podcasts, während sie gleichzeitig durch nervige Werbeanzeigen vorspulte, Will Arnett und Jason Bateman auf SmartLess über ihre Lieblingskekse reden hörte und Gwyneth Paltrow verriet, dass sie kürzlich um 17:45 Uhr zu Abend gegessen hatte – bei „Good Hang With Amy Poehler“.

„Wir werden nicht nur unterhalten“, sagte Glaser mit ernster Miene, „sondern gemeinsam wiedergeboren.“ Anschließend überreichte Snoop Dogg den allerersten Preis für den besten Podcast an Amy Poehler. „Ich weiß, ich bin neu in diesem Geschäft“, sagte sie. „Ich habe großen Respekt vor dieser Form. Großen Respekt vor allen, mit denen ich nominiert war. Und ich liebe euch alle. Außer NPR. Ihr seid nur ein Haufen Promis, die das Ganze lustlos erledigen – also strengt euch mehr an.“ —A.G.

Best: Rhea Seehorn steht im Rampenlicht

Sie mag nicht die A-List-Strahlkraft mancher Kolleginnen im Saal haben, doch nur wenige Schauspieler mussten je eine Serie so sehr tragen wie die ehemalige „Better Call Saul“-Darstellerin Rhea Seehorn in „Pluribus“, wo sie eine von nur zwölf Menschen auf der Erde spielt, die ihr individuelles Bewusstsein behalten haben.

Ihre Rede war so menschlich und bescheiden, wie es Preisverleihungen selten erleben. „Ich war auf vielen dieser Partys, und sie können für jemanden wie mich ziemlich beängstigend sein“, sagte sie mit zitternder Stimme, bevor sie den hochkarätigen Frauen im Publikum dafür dankte, ihr durch die Awards-Saison geholfen zu haben. Nach Jahren großartiger, aber oft übersehener Arbeit sollte sie sich darauf einstellen, dauerhaft zu ihnen zu gehören. —B.H.

Worst: Timothée Chalamet spielt es erstaunlich brav

Wie viele Persönlichkeiten hat Timothée Chalamet eigentlich? Nachdem er sich von dem süßen, jungen französischen Timmy und dem demütigen Dylan-Jünger Timmy verabschiedet hatte, hatte man sich gerade an den Hypebeast-Timmy Tim seiner durchgeknallten „Marty Supreme“-Promo-Tour gewöhnt – tanzend zu Soulja Boy, mit Streamern abhängend, in neonorangen Pufferjacken, auf der Sphere stehend, seine eigenen Performances als „Top-Level-Shit“ bezeichnend.

Und dann gewinnt der Mann nach Jahren der Nominierungen endlich einen hochverdienten Golden Globe – und murmelt sich durch eine geradezu einschläfernde Dankesrede. Marty Mauser wäre entsetzt gewesen. —B.H.