Guns’N Roses-Sänger Axl Rose hat den US-amerikanischen General und Chirurg Jerome Adams auf Twitter aufgefordert zurückzutreten. Adams wurde vor kurzem während eines Fernsehauftritt dazu befragt, ob es angesichts der Corona-Krise für Menschen sicher sei an großen Versammlungen teilzunehmen. Adams schien der Frage aus dem Weg gehen zu wollen und antwortete: „Es ist kein Ja oder Nein. Jeder Einzelne muss es für sich selbst entscheiden (…)“

Axl Rose reagierte wütend auf diese Aussage und nannte Adams „einen Feigling“ sowie „Piece of Shit“. Er sagte weiter: „Du verdienst den Job oder Titel nicht. Amerika hat mehr verdient!“

Auf Twitter reagierte Adams auf die Anschuldigungen und schlug dem Musiker vor, er solle sein Video teilen, in welchem er Menschen auffordert einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Rose konterte: „Willst du vielleicht erstmal den Menschen sagen, dass sie große Versammlungen meiden sollten? Oder willst du, dass ich es tu? Es ist eine Schande, dass es nicht über das Fernsehen für dieses Wochenende verkündet wurde!“

Am 04. Juli nahmen an Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung in Mount Rushmore im US-Bundesstaat South Dakota mehrere tausend Menschen teil. Nur wenige hielten Abstand oder trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Axl Rose ließ nicht locker und veröffentlichte später noch eine längere Erklärung, in der er mitteilte, warum er sich in letzter Zeit gezwungen fühle deutlichere Kritik zu üben. Darin heißt es unter anderem: „Meine Verachtung gegenüber der gegenwärtigen Regierung und das, was ich als Bedrohung für die Demokratie empfinde, ist kein Geheimnis.“

Schon im Mai startete Axl Rose einen Twitter-Streit. Damals griff er den US-Finanzminister Steve Mnuchin an, auch da ging es um Corona und Lockerungen der Regierung.