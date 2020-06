Guns N’Roses: Announcement der Europa-Termine 2021 scheint anzustehen

Klare Sache: Die Band gibt ein Update zu ihrer Europa-Tournee.

Lange haben Guns N'Roses ihre Fans mit einer offiziellen Mitteilung zappeln lassen, nun teilte die Band mit, was sowieso schon alle wussten: Die Europa-Tournee wird wegen Corona abgesagt. Allerdings gibt es noch keine Nachhol-Termine, die für 2021 erhofft sind. Auch noch keine Infos zu etwaigem Ticket-Umtausch. Die Gunners hätten ihre Konzertreise am 20. Mai in Lissabon gestartet, und die Band wäre für drei Auftritte nach Deutschland gekommen, sowie für je einen nach Österreich und in die Schweiz. Derzeit planen Axl Rose, Slash, Duff und Kollegen noch die USA-Tour im Sommer durchführen zu können. Südamerika wäre ab November dran. Wie die…