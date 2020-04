Guns N’Roses: Erste Slash-Duff-Aufnahme seit 1994

Das wird Sie auch interessieren





„Blvds of Splendor“ heißt das neue Album der ehemaligen Runaways-Sängerin Cherie Currie. Die am 28. April erscheinende Platte enthält einige Kooperationen: Billy Corgan von den Smashing Pumpkins gastiert darauf, Brody Dalle (The Distillers), Juliette Lewis, The Veronicas, den ehemaligen Drummer von Guns N’Roses, Matt Sorum, der den Longplayer produzierte – sowie die zwei wieder aktiven GN’R-Mitglieder Duff McKagan und Slash.

Bislang ist noch nicht klar, bei welchem der neuen Songs Slash und McKagan mitwirken, ob sie darauf gemeinsam zu hören sind – oder beide vielleicht auf verschiedenen Tracks. Die letzte Veröffentlichung von Guns N’Roses in der Besetzung mit dem Gitarristen und dem Bassisten datiert auf 1994. Damals veröffentlichten die Gunners für die Verfilmung von „Interview mit einem Vampir“ die Rolling-Stones-Coverversion „Sympathy For The Devil“.

Tracklist „Blvds of Splendor“:

Mr. X Roxy Roller You Wreck Me Black Magic Blvds of Splendor Force To Be Reckoned With Bad and Broken Rock & Roll Oblivion Shades Draggin‘ the Line Breakout The Air That I Breathe What Do All the People Know? – Bonus Track Gimme – Bonus Track Queens of Noise – Bonus Track