Guy Pearce: „Kevin Spacey hatte es auf mich abgesehen“

Guy Pearce sprach über seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Kevin Spacey am Film L.A. Confidential aus dem Jahr 1997 Er sagte, er sei Jahre später „zusammengebrochen und habe geweint“, als ihm klar wurde, was am Set vorgefallen war.

Der Schauspieler hatte bereits 2018 in einem Interview in einer australischen Talkshow kurz über seine Zeit mit Spacey gesprochen. Er bezeichnete Spacey darin als „einen Mann mit vielen Berührungen“. In einem neuen Interview im Podcast „Awards Chatter“ des Hollywood Reporter ging Pearce jedoch näher auf Spacey und die Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens seines ehemaligen Co-Stars ein.

In dem Podcast räumte Pearce ein, dass „ich zwar wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad ein Opfer war. Aber sicherlich kein Opfer in dem Ausmaß, wie andere Menschen Opfer von Sexualstraftätern wurden.“

„Ich hatte Angst vor Kevin“

Er fuhr fort: ‚Aber ich habe das getan, was man eben tut, wenn man es abtut und sagt: ‘Ach, das ist nichts. Ach, nein, das ist nichts.‘ Und das habe ich fünf Monate lang getan. Und ehrlich gesagt hatte ich irgendwie Angst vor Kevin. Weil er ein ziemlich aggressiver Mann ist. Er ist äußerst charmant und brillant in dem, was er tut. Wirklich beeindruckend usw. Er hat eine bemerkenswerte Ausstrahlung. Aber ich war jung und verletzlich. Und er hatte es auf mich abgesehen. Keine Frage.“

Während der Dreharbeiten in Los Angeles sagte Pearce, dass er sich nur dann „sicher“ fühlte, wenn sein Co-Star Simon Baker ebenfalls am Set war, da Spacey seine Aufmerksamkeit auf Baker lenkte.

Erst als „die Dinge 2017 ans Licht kamen“, konnte Pearce vollständig begreifen, was passiert war. Obwohl er sagte, dass er „danach ein paar Auseinandersetzungen mit Kevin hatte, die hässlich wurden“.

Im Jahr 2017 erhob der Schauspieler Anthony Rapp Vorwürfe, Spacey habe ihm 1986 auf einer Party in New York, als er 14 Jahre alt war, sexuelle Avancen gemacht. Zahlreiche weitere Anschuldigungen folgten. Und Pearce war sich der Schlagzeilen sehr bewusst.

„Ich hörte diese Geschichten über Kevin, sozusagen offiziell als Nachrichten“, erinnert er sich. „Und ich war in London. Ich arbeitete an etwas. Und ich hörte [die Berichte] und brach zusammen und schluchzte. Ich konnte nicht aufhören. Ich glaube, mir wurde wirklich klar, welche Auswirkungen das hatte. Und wie ich es irgendwie abgetan hatte. Wie ich es irgendwie entweder ad acta gelegt oder verdrängt oder was auch immer hatte. Das war wohl ein wirklich unglaublicher Weckruf.“

„Ich versuche jetzt einfach, ehrlicher zu sein“

Das war im November 2017 und im darauffolgenden Monat, so Pearce, ging er in die australische Talkshow, wo er nach Spacey gefragt wurde. „Ich habe einfach alles herausgeplatzt“, sagte er. „Und natürlich kam dann alles in die Presse. Ich bin in der seltsamen Lage, dass ich sage: „Ich will nicht, dass sich alles nur darum dreht. Ich will das nicht. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht, dass er mit dem davonkommt, womit er davonkommt.“ Er fügte hinzu: „Ich versuche jetzt einfach, ehrlicher zu sein. Und die Dinge beim Namen zu nennen.“

Trotz zahlreicher Anschuldigungen wurde Spacey in zwei getrennten Verfahren in den USA und Großbritannien rechtlich freigesprochen . Auch in einer von Rapp eingereichten Klage verteidigte er sich erfolgreich.