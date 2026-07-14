Die Fanfic-Mädels liefern die besten WM-Memes

Ist Jude Bellingham ein Omega? Kann Haaland seinen Pheromonen beim heiß erwarteten WM-Viertelfinale zwischen England und Norwegen am Samstag widerstehen? Warum finden sich auf Archive of Our Own mehr als 43.000 Fanfics unter dem Tag „Men’s Football“? Sagen dir diese Sätze gar nichts?

Die Weltmeisterschaft ist immer ein Aufeinandertreffen von Fandoms. Die Lieblingsspieler der Lieblings-Clubs teilen sich nach Nationalität auf – Patriotismus ist schließlich auch ein Fandom, oder? – und prallen auf einer globalen Bühne aufeinander, die die legendärsten Spiele und Rivalitäten des Sports hervorbringt. Das Ganze ist außerdem ein Dauerfeuer aus emotionalen Momenten und dramatischer Spannung – und die Fanfiction-Mädels im Netz haben das längst registriert.

Das Traumpaar der WM 2026: der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham, aktuell bei Real Madrid, und der norwegische Stürmer Erling Haaland von Manchester City. Die beiden Shootingstars dieses Turniers waren einst Teamkollegen bei Dortmund – einem deutschen Bundesligaclub, für alle frisch gebackenen Fans – von 2020 bis 2022. Ihre Bromance aus jenen Jahren war bestens dokumentiert und rückte diese Woche wieder ins Rampenlicht, nachdem Bellingham England durch ein zähes, sofort legendäres Spiel gegen Mexiko ins Viertelfinale geführt hatte – wo nun Norwegen und Haaland warten.

Haaland trifft Bellingham

Das Match, Anstoß ist Samstag um 23 Uhr MEZ, ist eine parasoziale Goldgrube. Haaland – blond und wuchtig – spielt wie ein echter Wikinger, der die Küsten Yorkshires überfällt. Er ist außerdem urkomisch: bekannt für seinen schlagfertigen, selbstironischen Social-Media-Auftritt, seine Sammlung gemusterter Luxus-Seidenpyjamas und sein generell albernes Auftreten. Haalands Popularität und Bekanntheit sind bei diesem Turnier explodiert – er reiste quer durch die USA, trug in Dallas Western-Kluft und verzauberte Fans mit seiner Faszination für die amerikanische Kultur.

Bellingham hingegen ist ein wandelnder Thirst Trap. Er hat ein Gesicht, das einmalig in einer Generation wirkt – bis man erfährt, dass er einen eineiigen Zwilling hat –, und das rohe Talent, seinen aufsteigenden Superstar-Status zu untermauern. Er gibt sein öffentliches Image weit kontrollierter und vorsichtiger preis als der postfreudige Haaland – außer vielleicht, wenn sie zusammen sind. Sie sind die Gesichter der nächsten Generation von WM-Größen, und ihr Zusammenstoß war immer unvermeidlich.

Der Vollständigkeit halber: Beide Männer scheinen in Beziehungen mit Frauen zu sein. Haaland datet die frühere norwegische Fußballspielerin Isabel Haugseng Johansen, und Bellingham wird mit dem Model Ashlyn Castro in Verbindung gebracht. Doch als das Duell England gegen Norwegen feststand, wurde Social Media sofort mit Fotos, Videos, Edits und Mashups der beiden in ihren gelb-schwarzen Dortmund-Trikots überflutet. Video-Edits, in denen Bellingham sich in die Arme des 1,95 Meter großen Haaland wirft, schwer atmend auf dem Rasen liegt nach einer Torjubel-Umarmung, die Stirn auf seine Brust legt oder sich aus einer Presserunde löst, um ihm einen Kuss auf die Wange zu drücken, haben millionenfache Aufrufe in praktisch jeder Sprache gesammelt.

Fanfic trifft Fußball

Die Haaland/Bellingham-Memes sind das Produkt einer langanhaltenden Faszination für gesellschaftliche Normen rund um Männlichkeit – und die Ausnahmen, die der Sport von diesen Regeln zulässt. In der hypervernetzten Welt von „Heated Rivalry“ und „Challengers“ war es noch nie so viel Spaß und so gemeinschaftlich, sich vorzustellen, dass heiße Athleten ein kleines – oder sehr großes – Faible füreinander haben. Fujoshis, vereinigt euch.

Fußball ist der größte Sport der Welt, und eine gewisse Überschneidung zwischen Sportfans und Online-Stan-Communities – oft weiblich und queer dominiert – ist zu erwarten. Besonders enthusiastische Follower auf der Self-Publishing-Plattform Archive of Our Own (AO3) haben das Duo längst ins Omegaverse verfrachtet – dazu gibt es reichlich Erklärvideos – ein populäres Fanfiction-Subgenre, das Enemies-to-Lovers-Pairings oder heimliche Romanzen im Stil von „Heated Rivalry“ entwirft.

Es geht nicht nur um Haaland und Bellingham. Fans erstellen ganze Diagramme, die sich über die hypothetischen Beziehungen zwischen den größten Stars der WM lustig machen, und bauen aufeinander auf, um immer kompliziertere Dynamiken zu konstruieren – gestützt auf kaum mehr als die Online-Wahrnehmung der Spieler. In der Fantasie mancher Fans steckt der französische Stürmer Kylian Mbappé in einer „chaotischen Scheidung“ mit dem brasilianischen Mittelfeldspieler Neymar Jr. – die beiden waren Teamkollegen bei Paris Saint-Germain und sollen sich im Zuge des sportlichen Chaos um den versuchten Aufbau eines Star-Ensembles zerstritten haben. „Fuck it, ich starte jetzt ein Gerücht“, schrieb ein User über Fotos von Bellingham und dem französischen Flügelspieler Michael Olise.

AO3 läuft über

Mit den Augen der Welt auf dem Platz hat Fußball-Fanfiction endlich die Eindämmung durchbrochen und schwappt von ihren angestammten Plattformen über. Vom Beginn der WM bis Freitag wurden mehr als 12.000 Werke unter dem Fandom-Tag „Men’s Football“ auf AO3 veröffentlicht oder aktualisiert. Jedes Pairing, das man sich vorstellen kann, findet sich, wenn man nur weit genug scrollt.

Haaland hat das Online-Verhalten rund um ihn und andere Spieler während der WM in einem aktuellen Interview kommentiert – ob er dabei auch schon den einen oder anderen Fic gelesen hat, ist unklar. Reportern sagte er, er finde amerikanische Fans „irgendwie zum Totlachen“.