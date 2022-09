Hall & Oates: „Do it for Love“ erscheint erstmals auf Vinyl

Das 16. Album von Daryl Hall & John Oates, „Do It For Love“ aus dem Jahr 2003, erscheint am 30. September zum ersten Mal auf Vinyl. Zusätzlich zum 2-LP-Set (140gr.) wird auch die CD-Variante als Digipack neu aufgelegt.

Mit „Do It For Love” kehrten Hall & Oates 2003 nach einer sechsjährigen Veröffentlichungspause zurück. Das Album enthält Singles wie wie „Do It For Love“, „Man on a Mission“ und „Getaway Car“.

„Ich denke, es ist wirklich ein Höhepunkt all der verschiedenen stilistischen Richtungen, die wir eingeschlagen haben, und wir haben sie alle zusammengeführt und an einem Ort konzentriert“, sagt Leadsänger Daryl Hall heute über das Album. „Es ist eine sehr organische Platte, sie ist emotional, sie hat großartige Songs und Melodien – all die Dinge, an die Leute denken, wenn sie an Daryl Hall und John Oates denken, sind hier deutlich zu hören.“

„Es war interessant für mich, das erste Mal in London aufzunehmen“, berichtet Gitarrist John Oates im Rückblick über die Entstehung des Albums. „Mit einem neuen Produzententeam in einer Zeit zu arbeiten, in der sich die Popmusik nach dem Mega-Erfolg des ‚Boyband‘-Wahns im Umbruch befand, und gleichzeitig zu versuchen, die Integrität und den Sound zu bewahren, den Daryl und ich im Laufe der Jahre geschaffen hatten.“