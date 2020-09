Gewinnen: „Manic“ von Halsey als limitierte Vinyl-Picture-Version

Foto: Universal Music. All rights reserved.

Nach ihren beiden Konzeptalben „Badlands“ und „Hopeless Fountain Kingdom“ hat Sängerin Halsey mit ihrem dritten Studioalbum „Manic“ einen anderen Weg eingeschlagen.

In den neuen Songs lebt sich die Sängerin voll aus und das nicht nur in musikalischer Hinsicht. So zeigt sie auch viele Facetten ihrer Persönlichkeit, die sie zuvor noch zurückgehalten hat.

„Manic“: Das dritte Gesicht

Halsey selbst bezeichnet „Manic“ als ihr drittes Gesicht. „Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass du drei Gesichter hast. Das Erste zeigst du der Welt. Das Zweite zeigst du denen, die dir am nächsten sind. Das Letzte zeigst du niemandem.

Das Erste ist Halsey, das Zweite ist Ashley. Aber es gibt ein Drittes, dass in den Rissen zwischen den beiden existiert. Die sinnlichsten, hemmungslosesten, expliziten Farb- und Lichtblitze versteckt sich in der Mitte meiner Brust. Ich bin Halsey, Ashley, und ich biete dir einen Einblick in mein drittes Gesicht.“ Mit diesen Worten kommentiert die Sängerin ihre eigene künstlerische Entwicklung und das Konzept des neuen Albums.

Mit „Manic“ erschuf die Musikerin eine Platte wie eine introvertierte Reise und eine Art persönlicher Brief, der sich von Ashley an Halsey richtet. Die Lieder beschäftigen sich mit den Extremen des Lebens und erzählen von Ashleys Weg – wie sie ihre Jugend erlebt und Rückschläge überwunden hat und mit 25 Jahren ins Erwachsenenleben eintritt.

Die Sängerin wuchs als Ashley Nicolette Frangipane in einer dysfunktionalen Familie in einem Vorort von New Jersey auf. Als junges Mädchen flüchtet sie nach New York, wo sie sich erst einmal durchschnorrte, um über die Runden zu kommen.

Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2015 nutzt Halsey ihren Erfolg, um Dinge anzusprechen, die ihr wichtig sind. So setzt sie sich vehement für die Rechte von jungen Menschen, Frauen und Angehörigen der LGBT-Community ein. Zudem engagiert sie sich für einen offenen und ehrlichen Umgang mit psychischen Problemen und thematisiert sowohl in ihrer Kunst als auch in der Öffentlichkeit immer wieder ihre eigene manische Depression. Hier wird auch eine klare Referenz zum Albumtitel sichtbar.

Die Verlosung

Die Deluxe-Version von Halseys Album „Manic“ erscheint mit neun zusätzlichen neuen Versionen.

I’m Not Mad

Without Me – Juice WRLD Remix

Without Me – Illenium Remix

Graveyard – Acoustic

You Should Be Sad – Acoustic

Stripped “Alanis Interlude”

Stripped “Without Me”

Stripped “Graveyard”

Stripped “Be Kind”

ROLLING STONE verlost die Platte aus diesem Anlass zweimal in der limitierten Vinyl-Picture-Version. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „Halsey“ als Lösung angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 15.10.2020.