Schauspieler Hardy Krüger ist tot

Foto: Frank Hempel/United Archives via, United Archives. All rights reserved.

Hardy Krüger ist am Mittwoch (19. Januar 2021) im kalifornischen Palm Springs gestorben. Sein Tod wurde laut „Spiegel“ von seinem Sprecher bestätigt. Der Schauspieler, der auch als Schriftsteller tätig war, wurde 93 Jahre alt. „Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen“, erklärte man im Zuge der Todesnachricht, die Familie, Freunde und Kollegen unerwartet getroffen habe.

Hardy Krüger: Karriere in Hollywood

Geboren wurde Hardy Krüger in Berlin, zu seiner Heimat zählten aber auch Hamburg und der US-Bundesstaat Kalifornien. Denn nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann für ihn eine Karriere als international gefeierter Hollywood-Star. Nach seiner Rollee in „Einer kam durch“ spielte er neben John Wayne in „Hatari“ und auch im oscarprämierten „Sonntage mit Sybill“, der 1963 erschienen war, war Hardy Krüger als sich schuldig fühlender Vietnamveteran zu sehen. Hierzulande wurde Hardy Krüger unter anderem mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die Liste der Filme, in denen Krüger mitspielte, ist lang – an über 75 Filmen war er Zeit seines Lebens beteiligt. Unter anderem war er gemeinsam mit Cathérine Deneuve, Peter Finch und Sean Connery zu sehen. Und auch als Schriftsteller machte sich das Talent einen Namen – in „Eine Farm in Afrika“ schildert er seine Liebe zu Ostafrika, die durch die Dreharbeiten für „Hatari“ geweckt worden war.