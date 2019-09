Harry Nilsson: Zwei Singles zu neuem Album „Losst And Founnd“ veröffentlicht

Das wird Sie auch interessieren

Ein neues Studioalbum des legendären Sängers und Songwriters Harry Nilsson steht an: „Losst and Founnd“ enthält neun Songs des verstorbenen Künstlers, sowie Cover von Jimmy Webb und Yoko Ono. Das neue Album erscheint am 22. November bei Omnivore Recordings. Vorab gibt’s die Singles „U.C.L.A.“ und „Lost And Found“.

Harry Nilsson – hier hören:

Nilsson starb 1994 an einem Herzinfarkt, arbeitete aber laut der Omnivore-Website noch kurz vor seinem Tod an seinem ersten Album seit „Flash Harry“ von 1980er. „Losst and Founnd“ wurde von Mark Hudson produziert und enthält Beiträge von Byrds-Produzent Van Dyke Parks, dem Schlagzeuger Jim Keltner, Harrys Sohn Kiefo und vielen mehr.

Produzent Mark Hudson schreibt in den Liner Notes des Albums einen kurzen Brief an Nilsson:

Lieber Harry, Es ist etwas mehr als 25 Jahre her, dass wir eine „unserer Konversationen“ geführt haben, und ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich deine Weisheit, deinen Humor, deine Leidenschaft, deine Geschichten und vor allem deine Musik vermisse. Wir haben die Platte, an der wir gearbeitet haben, nun fertiggestellt. All deine Ideen, die ich aufgeschrieben habe, wurden in dieses Projekt eingebracht. Für mich war es großartig, dieses Album zu machen. Ich habe dir versprochen, wir würden es zu Ende bringen und es eines Tages rausbringen. Und dieser Tag ist endlich gekommen!

Harry Nilsson Album Classics auf Amazon

Die Tracklist von „Losst And Found“:

01 Lost and Found

02 Woman Oh Woman

03 U.C.L.A.

04 Hi-Heel Sneakers/Rescue Boy Medley

05 Lullabye

06 Animal Farm

07 Listen, the Snow Is Falling

08 Try

09 Love Is the Answer

10 Yo Dodger Blue

11 What Does a Woman See in a Man