Not-OP am Herzen! Heinz Hoenig liegt im Koma

Heinz Hoenig liegt derzeit in einer Klinik in Berlin im künstlichen Koma. Der deutsche Starschauspieler („Das Boot“, „Romy“) musste am Dienstag (30. April) wegen Herzproblemen ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 72-Jährige soll sich in einem kritischen Zustand befunden haben, berichtet „RTL“. Ihm wurde in einer Notoperation ein so genannter Stent eingesetzt.

Das kleine Metallgitter wird in eine verengte oder blockierte Koronararterie eingesetzt, um den Blutfluss zum Herzmuskel wiederherzustellen.

Der Stent wird dann an die Stelle der Verengung oder Blockade vorgeschoben und dort mithilfe eines Ballons aufgeweitet. Er bleibt anschließend dauerhaft an Ort und Stelle, um die Arterie offen zu halten und den Blutfluss zu verbessern.

Heinz Hoenig hatte schon im Dschungelcamp Gesundheitsprobleme

Wie „RTL“ weiter meldet, soll Hoenig noch im Koma liegen und am Freitag (03. Mai) erneut operiert werden. Das Management des Schauspielers, der zuletzt einer der Teilnehmer im „Dschungelcamp“ war, aber wegen gesundheitlicher Probleme nach einigen Tagen das Camp verließ, bestätigte dem Sender: „Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical ‘Ein bisschen Frieden’ aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP wartet, die voraussichtlich am 3. Mai stattfinden soll.“ Bei „Ein bisschen Frieden“ handelt es sich um ein Musical von Ralph Siegel.

Wie „Bild“ berichtet, soll Hoenig nicht versichert sein. Im Zusammenhang mit der geplanten Operation ist von Kosten um 90.000 Euro die Rede. Ob das Folgen für den Eingriff hat, ist unklar.