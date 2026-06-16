Helene Fischer: Noch viele Tickets für Frankfurt – Live-Hype vorbei?

„Sehr beliebt. Hohe Nachfrage für dieses Event.“ So steht es bei Eventim, wenn man versucht, Tickets für Helene Fischers Konzert am kommenden Freitag (19. Juni) zu buchen. Der Schlager-Star spielt insgesamt zwei Gigs in der Main-Metropole. Der Auftritt am Samstag (20. Juni) ist – wenig überraschend – komplett ausverkauft. Es gibt aber noch Re-Sale-Tickets.

Anders sieht es für den Gig am Freitag in Frankfurt aus. Obwohl man eigentlich von der hohen Nachfrage ausgehen sollte, gibt es auf Eventim und Ticketmaster für das Konzert von Helene Fischer noch sehr viele Tickets. Und das auch noch in insgesamt elf Kategorien! Die Preise reichen von 75,90 Euro bis 185,90 Euro. Mit anderen Worten: Da ist für jeden Geldbeutel und Fan-Status etwas dabei.

Schaut man sich nur die Grafik zur Saalplanbuchung bei Ticketmaster an, dann ist hier fast alles noch blau, also buchbar. Das ist schon interessant, denn in den vergangenen Jahren waren die Tourneen von Helene Fischer Mega-Events, für die es kurz nach dem Vorverkaufsstart schon kaum noch Tickets gab.

Aber eine Stichprobe für das anstehende Konzert in Stuttgart am Dienstag (16. Juni) ergibt, dass auch hier noch jede Menge Plätze nicht vergeben sind. Laut Eventim bekommt man spontan sogar noch für 71,90 Euro einen Platz in der MHP Arena.

Helene Fischer spielt nur noch Mega-Konzerte

Damit stellt sich unweigerlich die Frage, ob der Live-Hype um Helene Fischer bei der 360-Grad-Stadion-Tour wohl doch an Grenzen gekommen ist. Gewiss ist es bisher die größte und aufwendigste Tour der Sängerin mit bereits 600.000 verkauften Eintrittskarten. Sie feiert damit auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und gibt vom 10. Juni bis zum 17. Juli insgesamt 15 Gigs. Mit dabei sind zahlreiche Zusatzshows.

Die erweiterten Konzerte scheinen nun auch die Ladenhüter für die Karten zu sein. Während die ersten Shows etwa in Frankfurt und Köln bereits lange ausverkauft sind, gibt es für die zusätzlichen Auftritte noch sehr viele Tickets.

Dennoch ist deutlich, dass der Boom um Helene Fischer keinesfalls nachgelassen hat, die Dimensionen nun aber noch einmal um einiges größer geworden sind. Durch das 360-Grad-Konzept in der Mitte des Spielfelds fallen keine Plätze hinter der Bühne mehr weg. Dadurch passen pro Show deutlich mehr Menschen in die Stadien. Es ist die Rede von bis zu 750.000 Tickets für alle Konzerte.

Die Kapazität der Locations und die gestiegenen Preise dürften Ausschlag dafür gegeben haben, dass noch nicht alle Gigs ausverkauft sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich viele noch spontan entschließen, eines der Konzerte zu besuchen. Hinzu kommt, dass die Bonus-Auftritte – anders als die zuerst angesetzten Gigs in der jeweiligen Stadt am Samstag – oft am Freitag ausgetragen werden.

Der Tourstart in Dresden lockte über 35.000 Fans an. Die Nachfrage nach den verbleibenden Tickets zieht erfahrungsgemäß auch durch die nun angelaufene Berichterstattung über die aufwendige Bühnen-Show im Laufe der Tournee noch einmal an.