Arnold Schwarzenegger wurde am vergangenen Freitag (30. März) im Cedars-Sinai-Krankenhaus von Los Angeles am Herzen operiert. Nach Angaben seines Sprechers soll er den Routineeingriff gut überstanden haben. Die ersten Worte des 70-Jährigen hätten gelautet: „I’m back“ – eine Abwandlung von „I’ll Be Back“, der berühmten Ankündigung seiner Kinofigur „The Terminator“.

Wie Sprecher Daniel Ketchell auf Twitter meldete, sei die Operation schon länger geplant gewesen. „Die OP war ein Erfolg, und sein Zustand ist stabil." Dem Schauspieler und Ex-Gouverneur Kaliforniens sei eine neue Aortenklappe eingesetzt worden.

Inzwischen hat sich der 70-Jährige auch über das soziale Netzwerk zu Wort gemeldet und betont, dass es ihm gut ginge. Zugleich bedankte er sich für all die Besserungswünsche, die weltweit für ihn eingingen.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one – but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.

— Arnold (@Schwarzenegger) April 2, 2018