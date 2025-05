Hier spielt Josh Freese sein letztes Solo für die Foo Fighters

Josh Freese, der Schlagzeuger der Foo Fighters, der als Ersatz für den verstorbenen Taylor Hawkins engagiert worden war, gab am Freitag (16. Mai) bekannt, dass er aus der Band entlassen worden sei. Freese war etwa zwei Jahre lang Mitglied der Gruppe, davon verbrachte er einen Großteil auf Tournee, um das 2023 erschienene Album „But Here We Are“ zu promoten.

Freese‘ letzter richtiger Auftritt mit den Foo Fighters fand am Ende der „Everything or Nothing at All Tour“ der Band statt, die am 18. August im T-Mobile Park in Seattle endete. Wie üblich war die Setlist vollgepackt mit zahlreichen Hits aus dem Repertoire der Foo Fighters. Es gab dabei auch wieder einige Momente, in denen Freese sein Können unter Beweis stellen konnte.

Sein Schlagzeugspiel trieb die Band durch den Song „Breakout“ aus dem Album „There Is Nothing Left to Lose“. Noch beeindruckender war jedoch sein furioses Schlagzeugsolo am Ende der Foo-Fighters-Performance ihres Klassikers „Monkey Wrench“ aus dem Jahr 1997.

Die letzten gemeinsamen Shows

Obwohl der Auftritt in Seattle Reeses letzter öffentlicher Auftritt mit den Foo Fighters war, stand er noch einmal mit ihnen auf der Bühne. Laut Setlist.fm spielte die Band am 6. September im House of Blues in Anaheim auf einer privaten Party für den Geschäftsmann und Besitzer der Anaheim Ducks, Henry Samueli (die Party wurde als „Henrypalooza“ bezeichnet).

Es überrascht nicht, dass es nicht viele Videos von diesem Auftritt im Internet gibt. Aber in einem Clip sind die Foo Fighters zu sehen, wie sie einen Teil von Metallicas „Enter Sandman“ covern, während ein anderer einen Ausschnitt des Songs „Best of You“ zeigt.

Freese hätte eigentlich noch einen weiteren Auftritt mit den Foo Fighters später in diesem Monat beim Soundside Music Festival in Bridgeport, Connecticut, gehabt, aber die Band sagte ihren Headliner-Auftritt schließlich ab. Diese Entscheidung fiel kurz nachdem Dave Grohl bekannt gegeben hatte, dass er ein außereheliches Kind gezeugt hatte.

Foo Fighters: Keine Gründe für den Rauswurf

Bei der Bekanntgabe seines Ausscheidens sagte Freese, die Foo Fighters hätten ihm mitgeteilt, dass sie „mit ihrem Schlagzeuger eine andere Richtung einschlagen“ würden. Der Schlagzeuger sagte, dass „kein Grund genannt wurde“, und fügte hinzu: „Unabhängig davon habe ich die letzten zwei Jahre mit ihnen genossen, sowohl auf als auch neben der Bühne, und ich unterstütze alles, was sie für das Beste für die Band halten. In meinen 40 Jahren als professioneller Schlagzeuger wurde ich noch nie aus einer Band entlassen, daher bin ich nicht wütend, nur ein wenig schockiert und enttäuscht.“ Ein Sprecher der Foo Fighters lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.