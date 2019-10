Foto: Getty Images, Jakubaszek. All rights reserved.

Die Veranstalter des Highfield Festivals haben eine Reihe weiterer Künstler(innen) bestätigt, die im Festivalsommer 2020 am Störmthaler See auf der Bühne stehen werden. So präsentiert sich das 10.000 Besucher Festival kommendes Jahr mit Deichkind und Beatsteaks als Headliner.

Zuletzt hatten Deichkind eine lange Musikpause mit ihrem siebten Studioalbum „Wer sagt denn das?“ beendet – eine Platte, die im gewohnten Eiltempo mit Wortspielen und Binnenreimen um sich wirft und vereinzelt politisch Stellung nimmt. Ob Beatsteaks neue Songs vorstellen, bleibt abzuwarten. Das letzte Album „Yours“ veröffentlichten die Berlin-Punker 2017.

Bisher für das Highfield Festival 2020 bestätigte Acts:

Deichkind

Beatsteaks

Bring Me The Horizon

Kontra K

Clueso

Sido

RIN

Wanda

Kummer

Giant Rooks

Leoniden

Juju

Ferdinand and Left Boy

Nura

Frittenbude

Callejon

Fever 333

Betontod

Turbostaat

Zebrahead

Blond

Das Highfield Festival wird 2020 vom 14. bis 16. August in Großpösna am Störmthaler See stattfinden. Tickets für das Festivalwochenende gibt es aktuell ab 139,- EUR hier.

Der offizielle Aftermovie zum Highfield 2019: