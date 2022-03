„Histoire de Melody Nelson“ von Serge Gainsbourg: Tragisch und erotisch

Dieses Album muss man haben. Nicht nur, weil hier der Skandalsong „Je T’Aime … Moi Non Plus“ zu finden ist – dieser großartige, in Noten gegossene Orgasmus, eigentlich für Brigitte Bardot geschrieben, dann aber mit der neuen Partnerin Jane Birkin eingesungen.

In einigen Ländern war Gainsbourgs einziger Welthit sogar verboten, in den Radios wurde er kaum gespielt. Trotzdem ließ er sich nicht lumpen und packte mit „69 Année Erotique“ noch einen kleinen Gruß an die Zensoren auf die Platte.

Auch „Les Sucettes“ hat es in sich: Das harmlos wirkende Liedchen hatte er für die blutjunge France Gall geschrieben, und man braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie die Protagonistin nicht nur den Anis-Lolli lutscht.

Doch auch der Rest dieses Albums ist fantastisch. Allen voran „Sous Le Soleil Exactement“ (eigentlich Filmmusik für „Anna“ mit Anna Karina) und „L’Anamour“, das zuerst Françoise Hardy gesungen hatte.

Das tragische, wunderbare „Le Canari Sur Le Balcon“, „Jane B.“ oder die Lieder über „Manon“ und „Elisa“ („Du 20, ich 40 – denkst du, das schockt mich?“) sind weitere Highlights.