Hochzeitstag: Hier trägt David Bowie seine Iman über die Schwelle

David Bowie 25 Jahre „Black Tie White…

„Spiele so, als hätte es die 1950er nie gegeben!“, wies David Bowie seinen Produzenten Nile Rodgers an. Also so, als wäre „weiße“ Popmusik einst nicht von „schwarzer“ beeinflusst worden. „Ich will keine einzige Blue Note hören.“ Wie Bowie mit „Black Tie White Noise“ 1993 die Vorstufe von „Blackstar“ zündete.