Hör-Probleme! Sorge um Céline Dion – Konzerte abgesagt

Céline Dion muss operiert werden! Die Sängerin kämpft seit einiger Zeit mit Problemen in ihrem Ohr. Deswegen strich Dion sämtliche angesetzte Konzerte in Las Vegas zwischen dem 27. März und dem 18. April, wie sie auf Facebook bekannt gab.

„Ich habe wirklich nicht viel Glück in letzter Zeit… Ich habe mich so darauf gefreut, wieder aufzutreten, und dann passiert so was… Ich kann es nicht glauben!", schrieb die Kanadierin sichtlich frustriert und bat ihre zahlreichen Fans um Entschuldigung.

Neuer Schicksalsschlag für Céline Dion

Erst seit einigen Wochen ist Céline Dion wieder so richtig zurück im Live-Geschäft, nachdem sie sich nach dem Krebstod ihres Mannes René Angélil im Jahr 2016 erst einmal komplett zurückgezogen hatte. Nur selten war die Musikerin in der Öffentlichkeit oder (auf spektakuläre Weise) auf einem Zeitschriften-Cover der „Vogue“ zu sehen.

Dion leidet seit Monaten an einer Funktionsstörung der Eustachischen Röhre, die das Hören und Singen erschwert. Bislang versuchte es die 49-Jährige mit Ohrentropfen, doch das brachte nicht den gewünschten Erfolg. Nun steht ein so genannter „minimalinvasiver Eingriff“ an, der das Problem beheben soll.