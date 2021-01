Instagram hat reagiert: Kussfoto von Rammstein-Gitarristen ist wieder online

Am Montag (25.01.2021) wies Rammstein-Fotograf Jens Koch auf Instagram darauf hin, dass sein Kussfoto von Richard Kruspe und Paul Landers gelöscht worden war, weil es angeblich gegen die Richtlinien der Social-Media-Plattform verstoßen habe. Nun hat das Unternehmen reagiert: Es habe sich um ein Versehen gehandelt – das Foto ist inzwischen wieder im Feed zu finden.

Wie ROLLING STONE erfahren hat, habe ein Hashtag für den Fehler gesorgt: Das mit #ProudBoys versehene Foto wurde offenbar gelöscht, da dieser unter anderem in Zusammenhang mit der gleichnamigen rechtsextremen US-amerikanischen Organisation verwendet wird. Daher wurde dem Fotografen angezeigt, dass das Bild wegen Gewalt und gefährlicher Organisationen entfernt wurde.

Der Hashtag wird allerdings auch in der LGBTQ+ Community verwendet und steht dort in keinem Zusammenhang mit radikalem Gedankengut.

Fehler konnte aufgeklärt werden

Auch Jens Koch hat sich bereits zu der Sache geäußert und ein Update auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. In seiner Story schreibt er zu dem Bild „#mistakesolved“ und auch in der Bildunterschrift zu dem erneut veröffentlichten Foto ist zu lesen: „Update: photo is back on track ✌🏻“.