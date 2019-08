Isgaard: Neues Album „Human“ angekündigt

Hinter „Human“, dem kurzen Titel des neuen Albums der klassisch ausgebildeten Sängerin Isgaard, stecken große Themen – den Menschen in all seiner Zwiespältigkeit, Kindheitstraumata und Vergänglichkeit behandeln die 47-Jährige und ihr Musik-und Lebenspartner Jens Lueck auf ihrem achten Studioalbum.

Am 11.10.2019 soll das Konzeptalbum erscheinen, das unter anderem auch von sozialen, gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Gegenwart inspiriert wurde: „Wir leben in bewegten Zeiten, die das Album maßgeblich beeinflusst haben, vor allem, wenn man sich die Zerbrechlichkeit des Menschen und unseres Planeten vor Augen führt“, erklärt die Künstlerin. So handelt „Black Swan“ von Ausgrenzung von Andersartigkeit, „Frozen Hearts“ erzählt von einer durch den Krieg in Syrien traumatisierten Generation, „Your World Is Broken“ thematisiert die Narben einer „zerbrochenen“ Kindheit.

Tracklist zu „Human“:

See The Leaves Falling I Couldn’t Say Goodbye The Sun Comes Up Tomorrow Black Swan Your World Is Broken A Billion Souls Frozen Hearts Borders: a) Awakening, b) Fractioning, c) In The Cage

