Ist der Eurovision Song Contest 2019 in Gefahr?

Jay Z und Beyoncé auf „OTR II“-Tour im Berliner Olympiastadion: Alle Infos zu Tickets, Wetter, Anfahrt, Sicherheit und Vorbands am 28. Juni 2018.

Jay Z und Beyoncé in Berlin: Gibt es noch Tickets? Bei Eventim z.B. gibt es noch Karten für einige Kategorien. Lediglich der Innenraum, also normaler Stehplatz, sowie das begehrte „Front Of Stage“, sind ausverkauft. Die billigsten Tickets kosten rund 35 Euro, die teuersten verfügbaren rund 179 Euro. >>> Alle Infos, Wetter, Tickets usw zu Köln: hier! Das Olympiastadion meldet außerdem auf ihrer Homepage: „Tickets für das Konzert gibt es aktuell noch bei Ticketmaster und Eventim zu kaufen. Die Kassencontainer am Ost- und am Südtor öffnen ab 16:30 Uhr.“ Wie komme ich zum Olympiastadion? Obwohl das Konzert noch nicht ausverkauft ist,…