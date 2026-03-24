Jahrespraktikum in der Online-Redaktion des ROLLING STONE
ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS suchen für 12 Monate eine/n Praktikanten (m/w/d) für unsere Digital-Redaktion. Jetzt bewerben!
Du interessierst Dich für Popkultur? Du bist leidenschaftlich into music? Du weißt aber auch, welche Trends gerade angesagt sind, womit TikTok und Insta heißlaufen und welche Hits trenden?
Das ist schon mal gut!
Denn wir bieten Dir einen Job, in dem all das gefragt ist.
ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS suchen für 12 Monate eine/n Praktikanten (m/w/d) für unsere Digital-Redaktion.
Musik und Lifestyle, Entertainment und Zeitgeschehen sind unsere Themen. Mit Kreativität und hohem journalistischen Anspruch betreut unsere Digital-Redaktion die Websites und Social-Media-Kanäle der beiden großen Popkultur-Marken ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS.
Deine Aufgaben:
- Verfassen und Einpflegen von Beiträgen auf rollingstone.de oder musikexopress.de
- Unterstützung der Online-Redakteure bei redaktionellen und organisatorischen Aufgaben
- redaktionelles Überarbeiten von bestehenden Inhalten
- Recherchetätigkeiten
- Einbringen eigener Ideen und Themen
Was Du mitbringst:
- Erfahrungen im Online-Journalismus und im Umgang mit digitalen Medien durch Praktika, Studien- oder eigene Projekte sind von Vorteil
- sehr gute Repertoirekenntnisse und persönliche Leidenschaft für die Themen Musik, Popkultur, Film/Serien und Lifestyle
- gutes Themengespür und Textsicherheit
- Kenntnisse in WordPress sowie in Video- und Bildbearbeitung von Vorteil
- strukturierte Arbeitsweise, gute Kommunikationsfähigkeit und Organisationstalent
Beginn: ab sofort
Dauer: zwölf Monate
Bezahlung: das Praktikum wird vergütet
Bewerbungen bitte mit aussagekräftigen Textproben und per Mail an: Mediahouse Berlin GmbH, Sassan Niasseri Mehringdamm 33 10961 Berlin niasseri@rollingstone.de