James Cameron vergleicht Titan-Unglück mit Titanic-Katastrophe

Der „Titanic“-Regisseur James Cameron hat sich am Donnerstag (22. Juni) zur Tragödie um das zerstörte U-Boot „Titan“ geäußert, das zur Erforschung des historischen Schiffswracks getaucht ist und wohl unter Wasser implodierte.

Das U-Boot war seit Sonntag (18. Juni) auf dem Weg zur „Titanic“, galt seitdem als vermisst. Mittlerweile ist es Gewissheit, dass das Schiff auseinander gebrochen ist und die Passagiere gestorben sind. In dem U-Boot befand sich u.a. der 77-jährige Pilot Paul-Henri Nargeolet, der aus Forschungszwecken bereits 35 Tauch-Trips zur „Titanic“ absolviert hat.

In seinem Interview mit „ABC News“ setzt sich der Regisseur mit dem Fall auseinander. Cameron meint: „Viele Leute in der [Tiefseetechnik-]Gemeinschaft waren sehr besorgt über dieses U-Boot, und einige der führenden Köpfe der Gemeinschaft schrieben sogar Briefe an das Unternehmen, in denen sie sagten, dass das, was sie taten, zu experimentell sei, um Passagiere zu befördern, und dass es zertifiziert werden müsse und so weiter.“

Ihm falle dabei eine schreckliche Ähnlichkeit mit der „Titanic“-Katastrophe auf, „bei der der Kapitän wiederholt vor dem Eis vor seinem Schiff gewarnt wurde und dennoch in einer mondlosen Nacht mit voller Geschwindigkeit in ein Eisfeld fuhr. Und viele Menschen starben dabei.“

Cameron fügt hinzu: „Und dass eine ganz ähnliche Tragödie, bei der Warnungen nicht beachtet wurden, genau an diesem Ort stattfindet, bei all den Tauchgängen, die überall auf der Welt stattfinden … Ich denke, das ist einfach erstaunlich. Es ist wirklich ziemlich surreal.“

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field.“ pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023