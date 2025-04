Jetzt bringt Trump Journalisten in Gefahr

Das Justizministerium von Präsident Donald Trump hat den Schutz für Journalisten bei Ermittlungen wegen Informationslecks aufgehoben. Wodurch die Regierung mehr Befugnisse zur Einforderung von Informationen erhält.

Aufhebung der Biden-Richtlinien durch Pam Bondi

Generalstaatsanwältin Pam Bondi erklärte in einem am Freitag verbreiteten Memo , dass sie die von der Biden-Regierung eingeführten Richtlinien aufheben werde. Diese Richtlinien hinderten das Justizministerium daran, im Rahmen von Ermittlungen wegen Informationslecks Unterlagen von Journalisten anzufordern. Oder sie zur Aussage zu zwingen. Das Memo wurde von Politico veröffentlicht.

Kritik an Bidens Justizministerium

Bondi behauptete, die Biden-Regierung habe die von Merrick Garland, dem Justizminister von Präsident Joe Biden, eingeführten Schutzmaßnahmen für die Medien „missbraucht“. Die Schutzmaßnahmen untersagten es Bundesstaatsanwälten weitgehend, während Ermittlungen Telefonaufzeichnungen und andere private Kommunikationen von Journalisten zu beschaffen.

Sie behauptete, Bidens Justizministerium habe „selektive Informationslecks zur Unterstützung gescheiterter Lawfare-Kampagnen“ betrieben. Sie verwies dabei auf einen Bericht der New York Times über die Ermittlungen zu den gewalttätigen Ausschreitungen im US-Kapitol am 6. Januar 2021. „Dieses Justizministerium wird keine unbefugten Offenlegungen dulden, die die Politik von Präsident Trump untergraben. Regierungsbehörden schädigen. Und dem amerikanischen Volk Schaden zufügen“, schrieb Bondi.

Konsequenzen für Informanten und Medien

„Die Urheber dieser Indiskretionen“, fügte sie hinzu, „helfen unseren ausländischen Gegnern, indem sie sensible und manchmal geheime Informationen im Internet verbreiten. Der Schaden ist erheblich und irreversibel. Rechenschaftspflicht, einschließlich strafrechtlicher Verfolgung, ist notwendig, um einen neuen Kurs einzuschlagen.“

Erweiterte Befugnisse für Ermittlungen

Die Entscheidung ermöglicht es der Trump-Regierung, Vorladungen, Gerichtsbeschlüsse und Durchsuchungsbefehle zu verwenden, um Informationslecks zu untersuchen. Bondi bekräftigte, dass das Justizministerium weiterhin „verfahrensrechtliche Schutzmaßnahmen“ anwenden werde. Und dass die Ermittlungen ein „letztes Mittel“ seien.

Beispiele aktueller Informationslecks

In Bondis Memo verwies sie auf eine Geschichte über Dan Caldwell, einen Berater von Verteidigungsminister Pete Hegseth. Der war angeblich wegen „unbefugter Weitergabe von Informationen“ beurlaubt worden. Sie beklagte sich auch über anhaltende „Lecks vertraulicher Informationen“. Und verwies dabei auf Artikel der Washington Post und der New York Times über eine geheime Geheimdienstbewertung, die Trumps Behauptung widersprach, die venezolanische Regierung kontrolliere die Tren-de-Aragua-Bande.

Trumps Krieg gegen die Medien eskaliert

Diese Behauptung ist zentral für Trumps Bemühungen, venezolanische Migranten unter Berufung auf den Alien Enemies Act, das berüchtigte Kriegsgesetz von 1798, auszuweisen. Und in El Salvador ins Gefängnis zu stecken. Mit der Begründung, sie seien angeblich Mitglieder der Gang.

Geplante Verschärfungen

Im Dezember sprachen Anwälte aus Trumps Umfeld mit Rolling Stone über die Pläne der Regierung, den Druck auf die Medien und Whistleblower zu erhöhen.

„Oh, es wird brutal werden“, sagte ein konservativer Anwalt gegenüber Rolling Stone. „Die Samthandschuhe gehen aus. Wir haben aus den ersten Erfahrungen gelernt. Und eine Lektion lautet, dass man noch aggressiver vorgehen muss.“

Reaktionen auf die neue Justizpolitik

Trumps Krieg gegen die Medien im Jahr 2025 eskalierte im Februar, als die Regierung der Associated Press das Verbot der Teilnahme an Veranstaltungen im Oval Office erließ. Weil sie weiterhin den Begriff „Golf von Mexiko“ verwendete, anstatt Trumps Anordnung zu befolgen, ihn „Golf von Amerika“ zu nennen. Im April ordnete ein Bundesrichter an, dass die Trump-Regierung der Associated Press uneingeschränkten Zugang gewähren müsse. Doch in der folgenden Woche wurden ein Reporter und ein Fotograf aus dem Oval Office verbannt .

Kritik von Pressefreiheitsorganisationen

Am Freitag verurteilte das Reporters Committee for Freedom of the Press die Entscheidung des Justizministeriums, die Politik der Biden-Ära aufzuheben