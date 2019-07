Jetzt mit Jack Daniel’s Festivaltickets für das MS Dockville gewinnen

DROP BY DROP FROM A SMALL TOWN

Das Warten hat ein Ende: Die Festival-Saison ist in vollem Gange! Und JACK DANIEL’S ist dabei, wenn sich auf wenigen hundert ländlichen Quadratmetern aufregende Newcomer und große Headliner das Mikrofon in die Hand geben. Nicht ohne Grund: JACK’s Hometown, ein kleiner Ort namens Lynchburg in Tennessee, hat nur wenige Hundert Einwohner, gerade mal eine Ampel und ist somit nicht viel größer als ein Festivalgelände. Trotzdem wird hier, in JACK’s weltweit einziger Destillerie, jeder Tropfen JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey hergestellt. Und wie das seit über 150 Jahren gemacht wird, können die JACK-Fans dieses Jahr beim MS Dockville in Hamburg (16.-18.08.19) selbst erleben:

Via VR-Brille geht’s direkt auf Distillery-Tour nach Lynchburg. Außerdem ist Ricks stapeln, Fässer bauen und Filtern durch Holzkohle angesagt.

Wer hier tatkräftig anpackt und die Fässer ins Rollen bringt, kann die beliebten JACK DANIEL’S Festival-Items gewinnen: T-Shirts, Bags, Caps, Bauchtaschen, Trinkflaschen, Sonnenbrillen und vieles mehr. Dazu eine „Jack & Cola“ oder eine „Lynchburg Lemonade“ und die Festival-Ausstattung ist komplett..

EVERY DAY WE MAKE IT, WE’LL MAKE IT THE BEST WE CAN

JACK DANIEL’S Verbindung zur Musik ist so legendär wie seine Art der Herstellung. Gepflegt hat diese Verbindung schon Jack Daniel selbst, als er 1892 die Silver Cornet Band gründete. Seiner Überzeugung nach gibt es genau zwei Dinge, die Menschen zusammenbringen: gute Musik und guter Whiskey.

Noch heute wird jeder Tropfen JACK DANIEL’S auf dieselbe Art und nur an einem Ort produziert: in der Destillerie in Lynchburg, Tennessee.

Aus dem reinen, eisenfreien Wasser der eigenen Höhlenquelle, Tropfen für Tropfen durch eine drei Meter dicke Holzkohleschicht aus Zuckerahorn gefiltert und in selbstgefertigten, getoasteten und ausgeflammten Fässern aus amerikanischer Weißeiche gelagert. All das verleiht dem JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey seinen unverwechselbaren Geschmack und seine süßlich-milde Note. Ein JACK ist erst dann reif, wenn der Master Distiller und sein Tasting Team sagen, dass er reif ist: Heute wie damals wird ein JACK DANIEL’S nach denselben Kriterien beurteilt. Nach seinem Aussehen. Nach seinem Aroma. Und natürlich nach seinem Geschmack.

Cheers and keep on rocking!

VERLOSUNG

JACK DANIEL’S verlost 2 x 2 Kombi-Tickets für das MS Dockville, welches vom 16.-18.08.2019 in Hamburg stattfindet.

Beantworten Sie einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wie heißt die Band, die Jack Daniel im Jahr 1892 gegründet hat?

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Lösung



Teilnahmeschluss ist der 28. Juli 2019

Teilnahmebedingungen

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre, außer den Mitarbeitern des Veranstalters Jack Daniel’s und des Partners der Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH

2. Teilnahme am Gewinnspiel und dessen Ablauf

Die Teilnehmer können bei dem Gewinnspiel jeweils 2 x 2 Kombi-Tickets für das MS Dockville gewinnen.

Die Kosten der Anreise bzw. der Abreise zum Festival sind von den Gewinnern selbst zu tragen. Gleiches gilt für sämtliche Kosten, welche auf der Reise entstehen. Die Teilnehmer müssen für die Teilnahme am Gewinnspiel das Gewinnspielformular ausfüllen. Gewinnen können nur Teilnehmer, welche das Formular vollständig ausgefüllt haben.

Im Gewinnspielformular sind vom Teilnehmer der Vorname, Name, sowie die E-Mail-Adresse anzugeben. Zudem muss der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen akzeptieren. Anschließend ist das Gewinnspielformular über den vorgegebenen Button elektronisch zu übersenden.

Eine Teilnahme ist ausschließlich über das Gewinnspielformular auf der Seite https://www.rollingstone.de/jetzt-mit-jack-daniels-festivaltickets-fuer-das-ms-dockville-gewinnen-1723347/ möglich. Auf anderem Wege übersandte Einsendungen werden nicht berücksichtigt.

3. Benachrichtigung der Gewinner und Gewinnversand

Die Gewinner werden schriftlich an die vom Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse über die Tatsache des Gewinns benachrichtigt. Sollte die Gewinnübermittlung aus Gründen, die der Teilnehmer zu vertreten hat (insbesondere Angabe einer unvollständigen oder falschen postalischen Anschrift), nicht innerhalb von 2 Tagen nach der Benachrichtigung über den Gewinn möglich sein, verfällt der Gewinnanspruch.

4. Ausschluss von der Teilnahme am Gewinnspiel

Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen führen zum Ausschluss des Teilnehmers aus dem Gewinnspiel.

5. Verwendung der Daten

Die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH versichert, dass sämtliche vom Teilnehmer abgegebenen Daten von der Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH bzw. deren Muttergesellschaft Axel Springer SE und der nur zum Zwecke der Ermittlung der Gewinner sowie im Falle des Gewinns zum Versand der Gewinne erhoben, gespeichert und verwendet werden. Die Daten werden von der Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH bzw. deren Muttergesellschaft Axel Springer SE ausschließlich zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinne gespeichert und verwendet. Mit seiner Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner Daten zu diesem Zweck zu. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Die erteilte Zustimmung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner Daten kann der Teilnehmer jederzeit, auch während der Aktion, durch eine E-Mail an info@axel-springer-mediahouse-berlin.de widerrufen. Nach Eingang des Widerrufs der Zustimmung werden dann unverzüglich sämtliche gespeicherten Daten des Teilnehmers gelöscht.

6. Teilnahmeschluss

Das Gewinnspiel läuft vom 15.07.2019 bis zum 28.07.2019 um 23:59 Uhr. Maßgebend für eine rechtzeitige Teilnahme ist, dass der Teilnehmer das Online-Teilnahmeformular bis spätestens zum 28.07.2019 um 23:59 Uhr vollständig ausgefüllt und über den vorgegebenen Button elektronisch versendet hat.

Nach Teilnahmeschluss werden unter sämtlichen Teilnehmern, die vor dem Teilnahmeschluss das Teilnahmeformular vollständig ausgefüllt und mit der richtigen Lösung über den vorgegebenen Button elektronisch versandt haben, die Gewinne verlost. Die Gewinner werden innerhalb von 3 Werktagen per E-Mail benachrichtigt.

7. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

© 2019 Jack Daniel’s. Jack Daniel’s, Jack Daniel’s Old No. 7 und Lynchburg Lemonade sind eingetragene Marken. Alle Rechte vorbehalten.