Jetzt Tickets für das Festival Rocco del Schlacko gewinnen

Im beschaulichen Püttlingen hält für drei Tage der Wahnsinn Einzug! 24.000 Rock- und Partyverrückte pilgern auf den Sauwasen. Hier bringen die richtig Großen aus Rock, Pop und Independent die Luft zum Kochen. Der Sauwasen hat schon viel erlebt: Die Donots starteten Staubraketen, der Platz bebte zu den Billy Talent, Rise Against, Beatsteaks, Sportfreunde Stiller, Marteria, Mando Diao, The Hives und viele mehr sorgten für Glücksgefühle bei den Besuchern. Das sind wohl auch die Gründe dafür, dass jedes Jahr Mitte August für ein paar Tage die Autobahnen verstopft sind. Dann will jeder dahin: Mitgröhlen, sich in Ekstase tanzen, einfach ein saugeiles Wochenende haben.

Los geht’s schon am Donnerstag und endet am Sonntag müde aber glücklich vor dem abgebauten Zelt. Was dazwischen passiert, reicht um ein ganzes Jahr lang davon zu schwärmen bis zum nächsten Rocco del Schlacko.

Vom 08. bis 10. August ist es wieder so weit.

Bisher bestätigt:

DIE TOTEN HOSEN, DIE FANTASTISCHEN VIER, THE OFFSPRING, BULLET FOR MY VALENTINE, GOOD CHARLOTTE, FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS, ESKIMO CALLBOY, VON WEGEN LISBETH, DONOTS, VSK, TRETTMANN, YUNGBLUD, SKINDRED, MUFF POTTER, MOOP MAMA, NURA, JUJU, KAPUTTO & CONCORDE, ZEBRAHEAD, DAVE HAUSE & THE MERMAID, SWISS & DIE ANDERN, VAN HOLZEN, LANCE BUTTERS, 102 BOYZ, THE STORY SO FAR, MONSTERS OF LIEDERMACHING, MEGALOH, KAVFKA, LUMBEMATZ, MOTHER

Verlosung

Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2×2 Tickets für das Rocco del Schlacko.

Beantworten Sie einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wie viele Partyverrückte pilgern auf den Sauwasen?

