Jimmy Kimmel nimmt „nicht verfügbare“ Epstein-Akten zu Donald Trump aufs Korn

Frisch nach seinem Kommentar zu Donald Trumps State of the Union Address nahm Jimmy Kimmel die verschwundenen Epstein-Akten ins Visier, die angeblich den Präsidenten betreffen.

In der vergangenen Nacht fokussierte sich der Late-Night-Host auf die Enthüllung, dass das Justizministerium 53 Seiten FBI-Material zurückgehalten hat, das sich offenbar mit Vorwürfen gegen Trump befasst. NPR berichtete, dass die Seiten Interviews und Gesprächsnotizen mit einer Frau umfassen, die Trump beschuldigt, sie vor mehreren Jahrzehnten sexuell missbraucht zu haben – als sie minderjährig war.

„Ich weiß, ich bin genauso schockiert wie ihr“, bemerkte Kimmel. „Ich dachte, er hätte NPR bereits abgeschafft.“

Kimmels Seitenhieb sitzt

Er fuhr fort: „Die Frau sagte, sie war 13, als sie Trump traf. Das FBI hat sie 2019 viermal befragt. Die Details dieser Interviews sind – aus Gründen, die bislang niemand erklärt hat – nicht verfügbar.“

Kimmel erklärte, dass Demokraten im House Oversight Committee die Dokumente eingesehen und ihre Existenz bestätigt hätten. „Warum dürfen die das einfach verstecken?“, fragte er. „Die Akten sollen veröffentlicht werden. Was für eine Bande von Heuchlern. Wenn diese Interviews auf Hunter Bidens Laptop wären, würden wir jedes einzelne Wort kennen.“

Er fügte hinzu, die Öffentlichkeit habe ein Recht zu erfahren, ob Trump an den Verbrechen von Jeffrey Epstein beteiligt war. „Der Grund, warum wir es nicht wissen, ist, dass die Leute, die für den Präsidenten arbeiten, seinen Namen mehrfach geschwärzt und Interviews verschwinden lassen haben“, sagte Kimmel. „Mir scheint, das Beste für Präsident Trump – der mit Sicherheit nichts falsch gemacht hat – wäre, anzuordnen, seinen Namen zu entschärzen und alle Trump-Epstein-Akten zu veröffentlichen, damit er beweisen kann, wie unfassbar unschuldig er ist.“

Colbert sekundiert Kimmel

Auch Stephen Colbert nahm sich in „The Late Show“ die fehlenden Akten vor. „Dass die Akten fehlen, sollte die größte Geschichte der Welt sein“, sagte der Host. Und weiter: „Es passt absolut zum Markenkern des DOJ – vor allem dieses DOJ –, Trump zu schützen.“