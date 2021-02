Joe Strummer: „Assembly“-Retrospektive

„Assembly“ heißt eine neu zusammengestellte Sammlung aus Singles, Fan-Favoriten und Raritäten von Joe Strummer. So beinhaltet die Platte unveröffentlichte Versionen der Clash-Songs „Junco Partner (Acoustic)“, „Rudie Can’t Fall“ und „I Fought The Law“. Aufgenommen wurden die letzten beiden Songs von Joe Strummer und The Mescaleros am 24. November 2001 während eines Konzertes in der Londoner Brixton Academy.

Auch präsentiert „Assembly“ als Tribut an die 2002 verstorbene Punk-Ikone ausgewählte Singles aus seinen Soloprojekten. Darunter „Coma Girl“, seine Neuinterpretation von Bob Marleys „Redemption Song“ und „Love Kills“, der Teil des Soundtracks aus dem Film „Sid and Nancy“ (1986) war. Insgesamt umfasst die Platte 16 Tracks.

„Assembly“ erscheint am 26. März bei Dark Horse Records/BMG und wird als CD, Doppel-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein.

Die Tracklist von „Assembly“

Coma Girl Johnny Appleseed I Fought The Law (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001) Tony Adams Sleepwalk Love Kills Get Down Moses X-Ray Style Mondo Bongo Rudie Can’t Fail (Live at Brixton Academy, London, 24 November 2001) At The Border, Guy Long Shadow Forbidden City Yalla Yalla Redemption Song Junco Partner (Acoustic)

Über Joe Strummer

Der im Jahr 2002 verstorbene Musiker war mit seiner Band „The Clash“ eine der prägendsten Figuren des Punks der Siebzigerjahre. Auch als Solo-Künstler sprengte seine Musik immer wieder kulturelle und musikalische Grenzen. In seinen Texten thematisierte er oftmals politische Spannungen und soziale Ungerechtigkeiten. So sagte er in der Vergangenheit: „Menschen können alles ändern, was sie wollen – und das bedeutet alles auf der Welt.“