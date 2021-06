John Coltrane: Neue Sammlung zeigt seine frühe Arbeit als Sideman

Brian Johnson und die Foo Fighters haben den Song im Rahmen des „Vax Live“-Benefizkonzertes in Los Angeles aufgeführt.

Am vergangenen Sonntag (2. Mai) sind AC/DC-Sänger Brian Johnson und die Foo Fighters im Rahmen des Benefizkonzertes „Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World“ aufgetreten und haben dort eine gemeinsame Version des legendären AC/DC-Songs „Back in Black“ auf die Bühne gebracht. Die einstündige Online-Show fand vor einem Publikum mit 27.000 Menschen aus dem Gesundheitswesen und anderen systemrelevanten Berufen statt und wird ab dem 8. Mai via YouTube und iHeartMedia erscheinen. Während offizielles Filmmaterial des Konzertes aktuell noch nicht zu sehen ist, veröffentlichte ein Fan bereits einen Clip, der zeigt, wie Brian Johnson die Bühne betritt und die…