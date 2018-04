John Mellencamp veröffentlicht intimen Konzertfilm „Plain Spoken: From The Chicago Theatre“

Songwriter, Geschichtenerzähler, Musiker, Schauspieler, Künstler, politischer Aktivist – das sind nur einige der Begriffe, die fest mit John Mellencamp verbunden sind. Ab dem 11. Mai können sich seine Fans einen noch tieferen Einblick in seine künstlerische Arbeit verschaffen, denn dann erscheint „Plain Spoken: From The Chicago Theatre“ (auf DVD+CD, Blu-ray+CD und in digitalen Formaten).

Weiterlesen Mr. E’s Beautiful Blues: Alle Alben der Eels im Ranking und bewertet Mit zerknirschter Melancholie, wolfshündischem Humor und jeder Menge „shitty feelings“ erzählt Mark Oliver Everett mit seinen Eels seit „Beautiful Freak“ (1996) die Geschichte seines nicht ganz einfachen Lebens. Eine Retrospektive. Der Film ist eine von John Mellencamp selbst gesprochene musikalische Reise und bricht ganz bewusst mit den unausgesprochenen Regeln des Konzertfilms. Er verbindet extrem persönliche Worte Mellencamps mit Liveaufnahmen mit der kompletten Band im historischen Chicago Theatre, circa 400 Kilometer entfernt von seiner Heimat Indiana.

John Mellencamps Blick auf die Welt

Der Sänger erzählt von seiner Kindheit im mittleren Westen der USA, den Hürden und Triumphen seiner Karriere und seinem Blick auf die Welt. Für alle, die es etwas einfacher wollen, ist es möglich, den kompletten Film ohne den Kommentar Mellancamps zu sehen und das Konzert für sich zu genießen.

Auf der Setliste standen einige der bekanntesten Songs aus Mellencamps Katalog, wie zum Beispiel „Small Town“, „Minutes To Memories“, „Pop Singer“, „Cherry Bomb“, „Longest Days“ sowie einige Stücke seiner letzten LP „Sad Clowns And Hillbillies“. Abgerundet wird das Set mit einer CD mit Konzertaufnahmen.