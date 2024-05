Richie Sambora entschied sich 2013 dazu, Bon Jovi nach 30 Jahren als deren Leadgitarrist und Co-Sänger zu verlassen. Rund 11 Jahre später spricht Jon Bon Jovi über den überraschenden Ausstieg seines Ex-Band-Kollegen – und sagt, dass er seitdem nur zweimal mit ihm gesprochen hat.

Jon Bon Jovi: „Es war ein Schock“

Am 3. April 2013 veränderte sich die Bandgeschichte von Bon Jovi. Richie Sambora beendete damals kurz vor einer Show in Calgary in Kanada via Anruf seine Zusammenarbeit mit der Rockband. „Es war ein Schock“, sagte Jon Bon Jovi nun in einer Ausgabe des „Classic Rock“-Magazins. Er habe nicht damit gerechnet, vor allem, weil er einen Tag vor Samboras Ausstieg noch mit ihm telefoniert hatte.

„Es war Ostersonntag 2013, und ich fuhr gerade durch den Lincoln Tunnel, als ich mit ihm sprach, weil ich in New York lebte, und ich sagte: ‚Ja, ich fühle mich großartig, das Album wird auf Platz eins kommen, wir sehen uns da oben’“, erinnert er sich.

Rückblickend hätte die Band da wohl schon erahnen können, dass etwas nicht stimmt, denn Richie Sambora schien Jon Bon Jovis Euphorie nicht zu teilen: „Er sagte: ‚Kann ich noch einen Tag zu Hause bleiben?‘ ‚Natürlich. Du willst morgen privat fliegen? Klar, mach das. Das ist mir egal. Wir sehen uns da oben.‘ Und dann klingelt am nächsten Tag das Telefon um drei Uhr nachmittags und, Sie wissen schon … ‚Ich kann nicht mehr’“, schildert der Sänger den Dialog.

Wem darf man jetzt glauben?

Auch wenn Sambora die Band bekanntlich aus persönlichen Gründen verlassen hat, erzählte er später, dass auch künstlerische Differenzen zwischen ihm und Jon Bon Jovi in seiner Entscheidung mitgespielt hätten.

Diese angeblichen Diskrepanzen scheinen am Bon-Jovi-Frontman anscheinend völlig vorbeigegangen zu sein. „Ich dachte nicht so. Und das Kollektiv? Wir dachten auch nicht so“, erzählt im „Classic Rock“-Interview. „Ich persönlich fand, dass alles unglaublich gut lief. Und es wurde nie zur Sprache gebracht, weder beim Schreiben, noch bei den Aufnahmen, noch während der ersten 20 Shows der Tournee“, schob er nach.

Zudem sei er auch 11 Jahre nach Samboras plötzlichem Abschied, erklärt aber auch, dass das Ex-Bandmitglied gegenüber Bon Jovi keine Anstände gemacht hätte zurückzukehren. Er habe seitdem sogar nur zweimal mit Sambora gesprochen.

Jon Bon Jovis Erzählungen passen so gar nicht mit dem zusammen, was der Aussteiger selbst erzählt. Im November 2023 zeigte der sich in einem Interview mit „People“ nämlich durchaus optimistisch. „Also ja, es könnte definitiv passieren. Es ist nur die Frage, wann jeder bereit ist, es zu tun. Es wird ein großes, massives Unterfangen sein“, sagte der 64-Jährige über eine Rückkehr.

Diesen Worten sind, wenn man Jon Bon Jovi glaubt, bisher keine Taten gefolgt. Somit bleibt eine Bon Jovi/Richie Sambora-Reunion nach wie vor unrealistisch oder zumindest unsicher.