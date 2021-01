Jon Schaffer: Iced-Earth-Sänger ist für US-Behörden „Person of interest“

Foto: Redferns via Getty Images, Gary Wolstenholme. All rights reserved.

Iced-Earth-Sänger Jon Schaffer dürfte wohl demnächst Gespräche mit US-Behörden führen müssen. Grund dafür ist seine Teilnahme am Sturm auf das US-Kapitol am 06. Januar 2021. Schaffer war auf von Twitter-Nutzern auf Bildern als einer der Pro-Trump-Anhänger identifiziert worden, die gewaltsam in das Regierungsgebäude eingedrungen waren. Weiterlesen Iced Earth: Auch Gitarrist Jon Schaffer stürmte das Kapitol Wie ein Pressefoto zeigt, war Iced-Earth-Gitarrist Jon Schaffer allen Anschein nach am Ansturm der rechten Demonstranten auf das US-Capitol beteiligt.

Illegaler Zutritt

Nun gilt der Musiker für das Metropolitan Police Department of the District of Columbia offiziell als „Person of interest“ – also als Person, die laut Behörden Informationen über ein Verbrechen haben könnte. Das berichtet unter anderem die Website „Loudwire.com“. Die zuständigen Behörden veröffentlichten auf ihrer Website eine Powerpoint-Präsentation mit etlichen Bildern der Demonstranten. „Persons of interest in unrest-related offenses“ heißt es in den Überschriften zu den jeweiligen Bildern. Die Rede ist von einem „unlawful entry“, also einem illegalen Zutritt. Weiterlesen Kommentar Nach dem Sturm auf das Kapitol: Stellt Trump vor Gericht Er hat gelogen, gehetzt, zum Staatsstreich aufgerufen: Ein Prozess gegen Donald Trump, den regierenden Brandstifter und gescheiterten Putschisten, wäre die richtige Konsequenz. Und eine späte Genugtuung für Neil Young.

Belohnung für Identifizierung

„Jeder, der diese Personen identifizieren kann oder Kenntnis von diesem Vorfall hat, sollte nichts unternehmen, sondern die Polizei unter (202) 727-9099 anrufen oder ihren Hinweis per SMS an die TEXT TIP LINE des Department unter 50411 senden“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. „Das Metropolitan Police Department bietet derzeit eine Belohnung von bis zu 1.000 Dollar für jeden, der Informationen liefert, die zur Verhaftung und Anklage der Person oder Personen führen, die für ein im District of Columbia begangenes Verbrechen verantwortlich sind.“