Joni Mitchell: „Isle Of Wight“-Auftritt erscheint auf DVD und Blu-ray

Am 14. September erscheint mit „Both Sides Now: Live At The Isle Of Wight Festival 1970“ erstmals ein kompletter Live-Mitschnitt von einem der fesselndsten Konzerte, das Joni Mitchell je gegeben hat. Die in diesem Jahr 75 jahre alt werdende Sängerin aus Kanada stand damals gerade am ersten Höhepunkt ihrer Ausnahmekarriere.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres gleichnamigen Debütalbums war das „Isle of Wight"-Festival zu dieser Zeit das größte Musikevent der Welt: größer als Woodstock, zudem als Sammelpunkt für Konsum- und Kapitalismuskritik kontrovers diskutiert. Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber die Veranstaltung von 1970 gilt als eine der größten Festivalveranstaltung aller Zeiten mit insgesamt weit über einer halben Million (Zaun-)Gästen. „Sie haben mich an die Bestie verfüttert", kommentierte Joni Mitchell hinterher. Zwischenzeitlich drohte ihr von zahlreichen Unterbrechungen zerrütteter Auftritt im Chaos zu versinken. Ein Mann gelangte sogar auf die Bühne, „eigentlich der perfekte Zeitpunkt für mich, um zu fliehen", so Mitchell später. Aber der Gig fand zum Glück doch kein vorzeitiges Ende.

Die zerbrechlich wirkende Sängerin kehrte einfach zurück ans Klavier, spielte „My Old Man“ – und schaffte es dann wie von Geisterhand geleitet,, die riesige Menschenmenge zur Ruhe zu bringen. Ein historischer Triumph – der nun so zum ersten Mal mit elf Tracks auf DVD und Blu-ray erhältlich sein wird.

Entstanden unter der Regie von Oscar-Gewinner Murray Lerner, der im vergangenen Jahr kurz nach Fertigstellung des nun erscheinenden Mitschnitts im Alter von 90 Jahren starb, vereint „Both Sides Now: Live At The Isle Of Wight Festival“ neben den Live-Aufnahmen auch aktuelle Interviews mit Joni Mitchell, die ihre eigenen Erinnerungen an das Großereignis mit den Zuschauern teilt und auch über das Geschehen hinter der Bühne spricht.

Auf der DVD und der Blu-ray können die Nutzer wählen zwischen einer Mischung aus Kommentaren und Live-Performance sowie einer ungekürzten Live-Version, in der alle Klassiker – so etwa „Woodstock“, „Both Sides Now“ oder zum Beispiel „Big Yellow Taxi“ – ohne Unterbrechung zu sehen sind.

„Both Sides Now: Live At The Isle Of Wight Festival“ – Tracklist

„That Song About The Midway“ „Chelsea Morning“ „For Free“ „Woodstock“ „My Old Man“ „California“ „Big Yellow Taxi“ „Both Sides Now“ „Gallery“ „Hunter“ „A Case Of You“