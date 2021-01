Herzschmerz und Happy End – romantische Filme können so manchen trüben Tag versüßen. Wie diese sehenswerten Streifen, die Amazon Prime Video im Programm hat.

Allein, mit dem Partner, den Freunden oder der Familie. Liebesfilme lassen sich mit jedem (Lieblings-)Menschen und in jeder Lebenslage schauen. Vor allem an trüben Tagen. Dann heitern romantische Szenen eines Paares, das sich noch sucht oder schon gefunden hat, das Gemüt auf. Amazon Prime Video hat dabei einige richtig gute Filme dieses Genres im Portfolio. Silver Linings (2013) Mittelpunkt der Geschichte ist Pat Solitano, verkörpert von Bradley Cooper, der Haus, Job und Frau verliert. Er erwischt sie mit ihrem Lover und vermöbelt diesen. Dafür wird er acht Monate lang in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Nachdem er entlassen wird, will er…