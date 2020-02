„Feeling Restless“: die Rolling Stones planen anscheinend eine neue Tournee.

Die Rolling Stones haben für 2020 anscheinend etwas in Planung. Ein neues Video zeigt das Logo der Band als Projektion im Nachthimmel, ein Zug fährt durch die Weiten, und die Zeile „feeling restless“ schimmert auf – „wir fühlen uns rastlos.“ Damit kann eigentlich nur gemeint sein, dass die Stones in diesem Jahr wieder auf Tournee gehen. Tatsächlich häuften sich zuletzt US-amerikanische Medienberichte, nach denen eine Konzertreise in den Staaten in Planung sei. Das Logo mit den Stones-Lippen wurde auch an Häuserwänden gesichtet, u.a. in Tampa, Buffalo, Cleveland und Charlotte. In Europa leider nicht. Erst vor wenigen Tagen stand Mick Jagger wieder…