Kendrick Lamars Show beim Super Bowl: Kein guter Abend für Drake

Anlässlich seines Auftritts beim Super Bowl 2025 fragten sich viele, ob die NFL Kendrick Lamar möglicherweise zensieren würde. Im Zentrum der Diskussion stand Lamars grammyprämierter Drake-Disstrack „Not Like Us“. Drake, der aufgrund des Songs, in dem er – so die Argumentation – als Pädophiler dargestellt wurde, Klage einreichte, dürfte an diesem Abend alles andere als erfreut gewesen sein – denn „Not Like Us“ war erwartungsgemäß der Song des Abends.

Als Kendrick Lamar am 9. Februar 2025 schließlich die Bühne im Caesars Superdome in New Orleans betrat, war es klar, dass der Track „Not Like Us“ im Mittelpunkt stehen würde. Dramaturgisch machte es natürlich Sinn, den Song erst am Ende des Sets zu bringen. Nach einem Snippet des „GNX“-Teasers eröffnete Lamar das Set mit dem Stück „Squabble Up“ – neun weitere Stücke, darunter „Humble“, „DNA“ und „Peekaboo“ folgten. Als Gaststar hatte Lamar seine Kollegin SZA mit dabei, mit der er demnächst auf Tournee geht. „Moderiert“ wurde Drakes Set von Samuel L. Jackson im Uncle-Sam-Kostüm. „Too loud! Too reckless! To Ghetto“, rief Jackson einmal dazwischen.

Kendrick Lamar: Einmal in die Kamera, bitte

Dann war es soweit – Lamar ging in „Not Like Us“ über. Nach etlichen Andeutungen, alles dramaturgisch bestens geplant. Als das String-Instrumental ertönte, machte er zunächst eine Anspielung auf Drakes Klage: „But you know they love to sue“. Wer dachte, dass man den Drake-Diss an diesem Abend abschwächen oder auslassen würde, irrte sich. Im Gegenteil. So hörte das Instrumental bei der berüchtigten Textzeile „Tryna strike a chord, but it’s probably A minor“ auf, um das Publikum lautstark mitsingen zu lassen. Damit nicht genug: Als Lamar Drake mit der Textzeile „Say, Drake, I hеar you like ‚em young“ disste, blickte er dabei direkt in die Kamera und grinste.

Hier gibt es die gesamte Halftime-Performance zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=KDorKy-13ak

Drake-Diss: Ex-Freundin Serena Williams tanzte

Für Drake war damit die Schmach aber nicht vorbei – denn auch seine Ex-Freundin, Tennissuperstar Serena Williams, war vor Ort. Und sie hatte ihre ganz eigene Art und Weise, auf die Vorwürfe gegen ihren Ex in dem Song zu reagieren: Sie tanzte als Cameo-Einlage.

Super Bowl Halftime Show: Die Setlist von Kendrick Lamar: