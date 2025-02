Kevin Spacey wütet gegen Guy Pearce: „Werde erwachsen!“

Kevin Spacey forderte Guy Pearce auf, „erwachsen zu werden“, nachdem Pearce behauptete, sein ehemaliger Co-Star habe ihn „ins Visier genommen“ , als sie 1996 gemeinsam an L.A. Confidential arbeiteten.

„Ich war jung und anfällig, und er hatte es auf mich abgesehen, keine Frage“

Pearce hat keine konkreten Vorwürfe gegen Spacey erhoben, bezeichnete den Schauspieler jedoch in einem Interview aus dem Jahr 2018 als „grapschend“. Kürzlich sagte Pearce im Podcast Awards Chatter: „Auch wenn ich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad ein Opfer war, war ich sicherlich kein Opfer in dem Ausmaß, in dem andere Menschen Opfer sexueller Übergriffe wurden. Ich war jung und anfällig. Und er hatte es auf mich abgesehen. Keine Frage.“

Kevin Spacey auf X:

In einem Video, das am Dienstag, dem 18. Februar, auf X veröffentlicht wurde, antwortete Spacey: „Wir haben vor langer Zeit zusammengearbeitet. Wenn ich damals etwas getan habe, das dich verärgert hat, hättest du dich an mich wenden können. Wir hätten dieses Gespräch führen können.“

Spacey, der sich zahlreichen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegenübersieht, die er entweder abstreitet oder vor Gericht freigesprochen wurde , tadelte Pearce dafür, dass er mit der Presse über seine Erfahrungen gesprochen hatte. Dann beschwerte er sich darüber, dass die Presse „jetzt hinter mir her ist. Weil sie wissen will, wie ich darauf reagiere.“ Spacey sagte: „Du willst wirklich wissen, wie ich darauf reagiere? Werde erwachsen.“

Spacey behauptete weiter, dass Pearce nach den Dreharbeiten zu L.A. Confidential Pearce nach Savannah, Georgia, gereist sei, während er Midnight in the Valley of Evil drehte, „nur um Zeit mit mir zu verbringen“. Er fragte, warum Pearce das nicht erwähnt habe. Und sagte: „Oder passt das nicht in die Opfererzählung, die du pflegst?“ Spacey behauptete später: „Vielleicht gab es einen anderen Grund. Ich weiß es nicht. Aber das ergibt keinen Sinn.“

(Pearce sagte in Awards Chatter, dass er „nachdem das hässlich wurde, ein paar Auseinandersetzungen mit Kevin hatte“. Ohne jedoch zu spezifizieren, was passiert ist oder wann.)

Spacey schloss mit den Worten: „Aber jetzt bist Du hier. Etwa 28 Jahre später, nachdem ich durch die Hölle und zurück gegangen bin. Um was zu tun? Gerade rechtzeitig, um den Bösewicht aufzuhalten. Ist es das, worum es hier geht? Warum hat das so lange gedauert? Hat dein Pferd keine Power mehr? Ich meine, wenn Du ein Gespräch führen willst, bin ich jederzeit und überall dazu bereit. Wir können es sogar hier live auf X machen, wenn du möchtest. Ich habe nichts zu verbergen. Aber Guy, Du musst erwachsen werden. Du bist kein Opfer.“

Pearce sagte, dass er erst „als die Dinge 2017 ans Licht kamen“, zu begreifen begann, wie Spacey ihn bei L.A. Confidential behandelt hatte. Damals, so sagte er, habe er „es abgetan und gesagt: ‚Ach, das ist nichts‘“. Und fügte hinzu, dass er „Angst vor Kevin hatte, weil er ein ziemlich aggressiver Mann ist“.

Als die anderen Vorwürfe gegen Spacey erstmals auftauchten, sagte Pearce, er sei „zusammengebrochen und habe geschluchzt, und ich konnte nicht aufhören.“ Er fuhr fort: „Ich glaube, mir wurde wirklich klar, welche Auswirkungen das hatte. Und wie ich es irgendwie abgetan habe. Wie ich es irgendwie entweder beiseitegeschoben oder ausgeblendet habe. Oder was auch immer. Das war wohl ein wirklich unglaublicher Weckruf.“