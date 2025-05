Kid Cudi: Showdown mit Sean Combs vor Gericht?

Kid Cudi wird voraussichtlich am Donnerstag in den Zeugenstand treten, um auszusagen, wie Sean Combs angeblich im Januar 2012 vor seinem Haus in Hollywood Hills einen Brandanschlag auf seinen Porsche verübt hat. Angeblich als Vergeltung dafür, dass der Musiker mit Casandra „ Cassie “ Ventura zusammen war.

Kid Cudi sagt gegen Sean Combs im Prozess aus

Der Rapper und Produzent, dessen richtiger Name Scott Mescudi ist, tauchte im Rahmen des Prozesses gegen Combs wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität wegen seiner kurzen Beziehung zu Ventura Ende 2011 mehrfach auf. (Combs hat sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.)

Die Anklagen gegen Sean „Diddy“ Combs

Die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York behauptet, dass Combs Ventura während ihrer zehnjährigen Beziehung dazu gezwungen habe, an tagelangen, genau choreografierten sexuellen Begegnungen mit männlichen Strippern und Escorts teilzunehmen. Solche, die Sean Combs als „Freak-offs“ bezeichnete. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Combs habe Ventura durch häufige körperliche Misshandlungen, Drohungen, explizite Videos von ihr zu veröffentlichen. Und so die Kontrolle über ihre Karriere in dieser missbräuchlichen Beziehung gefangen gehalten.

Combs’ angebliche Manipulation durch Drohungen und Gewalt

Laut Staatsanwaltschaft war Combs‘ unberechenbare und angeblich vorsätzliche Reaktion auf Venturas kurze Romanze mit Mescudi ein Beispiel dafür, wie der Hip-Hop-Mogul seine enormen Ressourcen, darunter loyale Mitarbeiter, einsetzte, um Ventura zurückzugewinnen.

Feuerwehrbericht bestätigt vorsätzliche Brandstiftung

Letztes Jahr erhielt Rolling Stone einen Bericht der Feuerwehr von Los Angeles. Der Bericht bestätigte, dass Mescudi der Besitzer eines Porsche war, der am Morgen des 9. Januar 2012 durch einen „Brandbeschleuniger“ in Brand gesetzt wurde. Als Ursache für die Entzündung wurde „vorsätzlich“ angegeben.

Feuerwehr 2012 alarmiert – Frau sprach mit Einsatzkräften

Der Bericht nannte keine Verdächtigen. Ein Beamter der Feuerwehr bestätigte 2012 gegenüber Rolling Stone, dass die Feuerwehr alarmiert worden war. Und eine Frau aus dem Haus mit den Feuerwehrleuten gesprochen hatte. Der Beamte erinnerte sich daran, das brandbeschädigte Fahrzeug untersucht zu haben. Und sagte, es habe bei Eintreffen der Feuerwehr nicht in Flammen gestanden.

Affäre mit Mescudi durch E-Mail enttarnt

Ventura und Mescudi hatten Ende 2011 eine kurze Affäre, während Ventura und Combs eine schwierige Phase in ihrer On-Off-Beziehung durchlebten. Combs entdeckte die Affäre, als er während eines Streits Venturas Handy durchsuchte. Und E-Mails fand, in denen Ventura Combs‘ Mitarbeiter Capricorn Clark von der Beziehung erzählte.

Ventura flieht aus Streit – Cudi holt sie im Hotel ab

Combs sei in Rage geraten, sagte Ventura aus. „Ich erinnere mich nur noch, wie er einen Weinöffner zwischen seine Finger nahm und sich auf mich stürzte“, sagte sie. „Seine Augen waren schwarz vor Wut. Ich musste einfach weg von dort.“ Ventura floh aus dem Streit. Und kehrte in ihr Hotel zurück, wo sie mit einem Wegwerfhandy Mescudi anrief, der sie abholte.

Combs droht mit Veröffentlichung von Videos

Ventura versuchte, sich zurückzuziehen. Sagte aber, dass sie schließlich überzeugt wurde, Combs zu treffen. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass es besser war, die Sache in diesem Moment zu klären. Dorthin zu gehen und einfach mit ihm zu sprechen“, sagte sie. Aber Ventura behauptete, dass Combs nicht in der Stimmung war, die Wogen zu glätten. „Er war wütend“, erklärte sie. „Er war einfach so wütend. Und als ich im Zimmer war, erzählte er mir von Videos, die er hatte. Und die er veröffentlichen wollte. Auch, wie er Scott und mir wehtun würde.“

Tritt in den Rücken – Prellung mit Foto belegt

Als sie Combs‘ Haus verließ, behauptete Ventura, Combs habe ihr in den Rücken getreten, sodass sie zu Boden fiel und eine große, violette Prellung am unteren Rücken davontrug. Fotos davon wurden der Jury gezeigt.

Inhalt der E-Mail: Explizite Videos und Morddrohungen

Ventura flog dann zurück zu ihrer Familie nach Connecticut, um dort die Feiertage zu verbringen. Und schickte am 23. Dezember 2011 eine E-Mail an ihre Mutter, Regina Ventura, und Capricorn Clark. Ventura sagte aus, dass sie Combs‘ Drohungen festhalten wollte. „Die Drohungen, die Sean ‚Puffy‘ Combs mir gegenüber ausgesprochen hat, lauten, dass er zwei explizite Sexvideos von mir veröffentlichen wird“, schrieb Ventura aus einem E-Mail-Konto unter ihrem Pseudonym Veronica Bang.

„Er wird uns körperlich wehtun“

„Eines am Weihnachtstag, vielleicht davor oder direkt danach. Und ein weiteres kurz danach“, fügte sie hinzu. „Er hat auch gesagt, dass er jemanden beauftragen wird, mir und Scott Mescudi körperlich wehzutun. Er betonte, dass er das nicht selbst tun würde. Er sagte sogar, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht im Land sein würde.“

Regina Ventura sagt über E-Mail-Inhalt aus

Venturas Mutter, Regina Ventura, die Anfang dieser Woche aussagte, sagte, sie sei „körperlich krank“ geworden, als sie die E-Mail gelesen habe. „Ich habe vieles davon nicht verstanden“, sagte sie. „Die Sexvideos haben mich umgehauen. Ich kannte die andere Person darin nicht. Aber ich wusste, dass er meiner Tochter wehtun wollte.“

Cassie trennt sich von Mescudi aus Angst

Aufgrund der überwältigenden Situation sagte Ventura, sie habe sich einige Tage später von Mescudi getrennt. Weil sie glaubte, dass dies für beide sicherer sei. „Ich meine, Sean sagte mir, bevor ich L.A. verließ, dass er uns beiden wehtun würde“, sagte Ventura vor Gericht. „Ich habe das zumindest so verstanden, dass wir beide verletzt werden würden, wenn ich in dieser Situation bleibe. Wenn ich das nicht tue, wird niemand verletzt werden.“

Weitere Drohungen gegen Cudi nach Rückkehr zu Combs

Obwohl sie zu Combs zurückkehrte, sagte Ventura aus, dass Combs immer noch wütend auf Mescudi war. Und weiterhin Drohungen aussprach. „Er erwähnte, dass Scotts Auto in die Luft gesprengt werden würde, wenn wir außer Landes wären“, sagte sie. „Er wollte, dass [Mescudis] Freunde dabei sind, um das zu sehen.“

Treffen im Soho House mit Combs und Cudi

Ventura sagte, sie habe Mescudi einige Zeit später bei einem Treffen der drei im Soho House in Los Angeles gesehen. „Der Zweck des Treffens war es, über die Beziehung zu sprechen, die wir nicht mehr hatten“, sagte Ventura. „Am Ende des Treffens sagte Scott: ‚Was ist mit meinem Auto?‘ Und Sean sagte: ‚Welches Auto?‘ Und damit war das Treffen beendet.“

Regina Ventura: Angst um die Sicherheit ihrer Tochter

Combs soll sich auch an Ventura gerächt haben, indem er Geld von ihren Eltern forderte. Ihre Mutter sagte aus, dass ein „wütender“ Combs sie kontaktiert habe, um „das Geld zurückzubekommen, das er für [Ventura] ausgegeben hatte. Weil er wütend war, dass sie eine Beziehung mit Scott Mescudi hatte“. Regina sagte, sie habe einen Immobilienkredit in Höhe von 20.000 Dollar aufgenommen, um das Geld an Combs zu überweisen. Weil „ich um die Sicherheit meiner Tochter Angst hatte“.

Weitere Aussagen in dieser Woche

Ebenfalls diese Woche sagten Dawn Richard, ehemaliges Mitglied von Danity Kane und Diddy-Dirty Money, der exotische Tänzer Sharay Hayes alias „The Punisher“, Combs‘ ehemaliger persönlicher Assistent David James und die Sachverständige Dr. Dawn Hughes aus. Eine klinische und forensische Psychologin, die laut Staatsanwaltschaft aussagen soll, warum „Opfer in Beziehungen bleiben“ und welche „Bewältigungsstrategien“ sie anwenden.