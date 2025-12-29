So will Kim Petras bei Zohran Mamdani das Kutschenverbot durchsetzen

Zohran Mamdani ist offiziell ein Bunhead – und Kim Petras hat ein verlockendes Angebot für ihren neuen Fan, das sich um Tierrechte dreht. Am Montag teilte der designierte Bürgermeister von New York City im Magazin Interview seine Begeisterung für Petras. Woraufhin der Popstar mit einem Vorschlag reagierte. Ein Exemplar ihres noch unveröffentlichten Albums im Austausch für ein Verbot von Pferdekutschen im Central Park.

„Zohran Mamdani, ich bin bereit, Ihnen privat mein neues Album zu schicken, wenn wir es schaffen, die Pferdekutschen aus dem Central Park zu verbannen“, schrieb Petras auf X.

Ihrem Post war ein Screenshot aus Mamdanis Gespräch mit „Interview“-Chefredakteur Mel Ottenberg beigefügt, in dem der künftige Bürgermeister Petras’ jüngste Single „I Like Ur Look“ als einen „großartigen Song“ bezeichnete.

Petras reagiert mit Humor und politischer Forderung

Petras antwortete auf ihren eigenen Beitrag mit einem Screenshot eines YouTube-Videos mit dem Titel „Mamdani makes transition announcement“. Und fügte hinzu: „Die Zeichen waren schon immer da …“. Ein scherzhafter Verweis auf ihre Identität als trans Frau.

Mamdani hatte zuvor das „erhebliche Problem“ der Pferdekutschen im Central Park anerkannt, und ein mögliches Verbot war eines der wenigen Themen, bei denen sich alle Bürgermeisterkandidaten von New York City im Jahr 2025 während des ansonsten hitzigen Wahlkampfs einig waren. Der frühere Gouverneur Andrew Cuomo, Mamdanis wichtigster Rivale, fasste es im September so zusammen. „Das ist das eine Thema, bei dem wir uns alle einig sind. Lasst uns die Pferde befreien.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mamdanis bisherige Position zu den Pferdekutschen

Bei einer Wahlkampfveranstaltung Anfang Oktober sagte Mamdani, er wolle „die Ställe selbst besuchen“. Und ein Gremium einsetzen, um „den Gesundheitszustand dieser Pferde zu bewerten“, bevor entschieden werde, wie der nächste Schritt aussehen solle. Mamdani fügte hinzu, er plane, mit Gewerkschaften und Gemeindevertretern zusammenzuarbeiten, um eine „gerechte Lösung“ zu erreichen.

In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE lobte die PETA-Direktorin Ashley Byrne Petras’ Engagement für die Pferde in New York City.

„Kims Wünsche spiegeln die Haltung der Mehrheit der New Yorker wider, einschließlich der Unterstützer von Zohran“, sagte Byrne. „Wir hoffen, dass seine Verwaltung eine neue Ära für New York City einläutet, in der das grausame Schauspiel von Pferden, die vor Krankheit und Erschöpfung zusammenbrechen, blutige Zusammenstöße mit Autos haben und gefährliche Fluchten durch den Central Park unternehmen, zu einer fernen, beschämenden und peinlichen Erinnerung wird.“

Mamdanis Musikgeschmack und frühere Fan-Momente

In dem Interview vom 29. Dezember mit Mamdani wurde der Politiker nach seiner Hype-Playlist gefragt. „Ich will aus irgendeinem Grund Kim Petras oder Lil Wayne oder Madonna hören“, sagte er. „Um acht Uhr morgens ergibt das nicht wirklich Sinn.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Mamdani seine Liebe zur Musik von Petras teilt. Im vergangenen Monat ging ein Clip viral, in dem er einen DJ bittet, Kim Petras zu spielen. Verbreitet auf TikTok und X.

Vertreter von Mamdani und Petras reagierten nicht umgehend auf die Anfragen von ROLLING STONE nach einer Stellungnahme.