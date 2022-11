„Komm mit aufs Boot“: Feine Sahne Fischfilet gehen auf Open-Air-Tour 2023

Falls noch immer jemand behauptet, die so genannte Cancel Culture führe dazu, dass die Karriere öffentlicher Personen auch ohne juristisches Urteil ruiniert sei, folgt hier ein Gegenbeweis: Unter dem Motto „Komm mit aufs Boot“ haben Feine Sahne Fischfilet eine Open-Air-Tour für das Jahr 2023 angekündigt. Dies werden nicht die ersten Konzerte der Punkrockband sein, nachdem im Frühjahr anonyme Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der sexuellen Gewalt gegen Sänger Jan „Monchi“ Gorkow laut wurden: Auf Einladung der Toten Hosen waren Feine Sahne Fischfilet bei zehn Konzerten der großen „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“ -Tournee als Vorband mit unterwegs.

Aktuell arbeiten Feine Sahne Fischfilet außerdem an neuer Musik, auf der kommenden Tour sollen neue Songs gespielt werden. Ein neues Album wurde bisher nicht angekündigt. Ihre aktuelle Platte STURM & DRECK erschien 2018. In unserer Rezension dazu hieß es: „Auch auf ihrem fünften Album besingt Jan „Monchi“ Gorkow Liebe und Hass, den Rausch, den Überdruss, den Zusammenhalt, die Selbstzweifel und den politischen Kampf, meist hymnisch, immer druckvoll, ohne Umschweife. Man glaubt der Band jedes Wort des Widerstands.“

19.05.2023 Wien, Arena Open Air

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

25.08.2023 Kaltenberg, Schloss Kaltenberg

26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air

Der Vorverkauf startet am 10. November 2022 um 11 Uhr.

Jan Gorkow veröffentlichte im April 2022 sein Buch NIEMALS SATT. Einige Lesungen dazu sagte er im Mai ab , „um ein bisschen Druck aus der Situation zu nehmen“. Feine Sahne Fischfilet äußerten sich öffentlich zu den Vorwürfen und erklärten, dass sie Anschuldigungen sehr ernst nehmen und an sich arbeiten würden, es habe sich aber niemand mit konkreten Vorwürfen bei ihnen gemeldet, mit denen sie hätten umgehen können. Seitdem wurde es öffentlich stiller um dieses Thema, auch auf dem Instagram-Account, über den die Vorwürfe veröffentlicht wurden. In einer aktuellen Pressemitteilung zur Tour wird implizit darauf Bezug genommen: „Aufgeben gilt nicht, Widerstände und Schwierigkeiten gehörten von Anfang an dazu und sich mit diesen auseinanderzusetzen, auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten und Widersprüchen, das gehört zur Band-DNA und motivierte zum Weitermachen“, heißt es darin.