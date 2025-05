So waren sie, diese Hippies: immer die Welt verbessern wollen. So wie Birth Control aus Berlin, die mit „Gamma Ray“ schon in vorfriedensbewegten Zeiten nachdrücklich Abrüstung einforderten – „destroying arms, destroying rockets“. Vom Betroffenheitsrock der Achtziger war das erfreulich weit entfernt, denn zu „Gamma Ray“ konnte und kann man tanzen – dank Bernd Noskes effektvollem […]