Brainstorm live in München

Der „Grand Prix“ konnte Brainstorm nichts anhaben, und auch die Tatsache, dass sie aus Lettland kommen, ändert nichts daran: Die fünf machen großartigen Pop

Wenn einer weiß, wie wenig viele Europäer über Europa wissen, dann Reynard Cowper. Der Mann ist Sänger der Band Brainstorm. Und Brainstorm kommen aus Lettland. Nicht aus Litauen, nicht aus Estland. Das ist ein Unterschied! Und wie heißt die Hauptstadt von Lettland? Früher machten da viele Bekanntschaften dicke Backen, aber seit dem diesjährigen „Grand Prix […]