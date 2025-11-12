Partner von
Abo-Shop
Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Abo-Shop
Mehr
RS Empfiehlt
Magazin-Shop
Ticket-Shop
Kooperationen
Musik
Titelstorys
News
Features
Reviews
Rankings
Film & Serie
News
Features
Reviews
Rankings
Kultur & Politik
Features
Bücher
Meinung
Kolumnen
Wohnzimmer
Live
Konzerte
Festivals
Galerien
Tourdaten
RS präsentiert
RS Beach
Video
Audio
Abo-Shop
Mehr
RS Empfiehlt
Magazin-Shop
Ticket-Shop
Kooperationen
Suche:
Suche:
Home
›
Live
›
Tourdaten
23.03.2026
Brigitte Calls Me Baby live in München
Strom
München
Tickets Suchen
Weitere Konzerte
19.03.26
Brigitte Calls Me Baby live in Köln
Luxor
Event Ansehen
20.03.26
Brigitte Calls Me Baby live in Hamburg
Molotow
Event Ansehen
22.03.26
Brigitte Calls Me Baby live in Berlin
Hole 44
Event Ansehen
Neueste Artikel
Leider keine Artikel zum Künstler gefunden.
Konzerte in der Nähe
13.11.25
ASP live in München
Backstage
Event Ansehen
13.11.25
Kingfishr live in München
Backstage
Event Ansehen
13.11.25
Harlem Lake live in München
Backstage
Event Ansehen
13.11.25
Atomic Fruit live in München
Lost Weekend
Event Ansehen
13.11.25
Digital Carbs live in München
Lost Weekend
Event Ansehen
13.11.25
Chefket live in München
Hansa 39
Event Ansehen
13.11.25
Clide live in München
Kranhalle
Event Ansehen
13.11.25
Denmantau live in München
Orange House
Event Ansehen
13.11.25
Somebody’s Child live in München
Strom
Event Ansehen
13.11.25
Kim Wilde live in München
Circus Krone
Event Ansehen
Alle Konzerte in München
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für
diesen Zweck der Datenverarbeitung
Schließen
Akzeptieren