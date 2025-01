Christian Kjellvander live in Kaiserslautern

„Country“ ist das Genre, das iTunes dem neuen Album von Christian Kjellvander. „I Saw Her Front Here/ I Saw Here From Her“, zuordnet. Das ist so irreführend wie bezeichnend; der in Seattle aufgewachsene Schwede hat von Anfang an in seiner Solokarriere einen amerikanischen Grundton mit eher fragilem Indie-Folk vermischt. Erstaunlich, wie Kjellvander die Welten zusammenbekommt, […]