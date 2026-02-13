Musik
Home
›
Live
›
Tourdaten
17.04.2026
Drei Meter Feldweg live in Schweinfurt
Stattbahnhof
Schweinfurt
Weitere Konzerte
20.03.26
Drei Meter Feldweg live in Magdeburg
Factory
Event Ansehen
21.03.26
Drei Meter Feldweg live in Dresden
Chemiefabrik
Event Ansehen
10.04.26
Drei Meter Feldweg live in Frankfurt
Das Bett
Event Ansehen
11.04.26
Drei Meter Feldweg live in Neunkirchen
Gebläsehalle
Event Ansehen
18.04.26
Drei Meter Feldweg live in Augsburg
Kantine
Event Ansehen
Konzerte in der Nähe
21.03.26
Collaps live in Schweinfurt
Stattbahnhof
Event Ansehen
Alle Konzerte in Schweinfurt
