Faust live in Stuttgart

PHILATELIST MÜSSTE MAN SEIN! Ein dickes Vergrößerungsglas ins Auge geklemmt, von wassergefüllten Tellern umgeben, in denen zur gefühlvollen Markenablösung Briefe schwimmen, Besuche im Berliner Museum für Kommunikation, um die blaue Mauritius im Keller anzugucken – und dann könnte man sich auch noch vor die SPD-Parteizentrale stellen, um die Sonderbriefmarke zu „150 Jahre SPD“ abzugreifen. Am […]