Albumcharts: Schwarzmarkt lohnt sich noch – Rise Against an der Spitze, Morrissey auf Platz 8

Punk und Metal in der vorderen Reihe: Rise Against schnappen dem Tauschkollektiv um Naidoo und Co. die Goldmedaille weg, und Judas Priest freuen sich über den Bronzerang. Für Morrissey bleibt immerhin Platz acht.