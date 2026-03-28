Gibt’s einen Unterschied zwischen dem New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani und den Fun Loving Criminals? Aber sicher: Rudi „Zero Tolerance“ Giuliani versteht im Gegensatz zu Huey, Fast und Steve überhaupt keinen Spaß. Seit der hatte Metropolen-Mayor mittels Drogen-Razzien und nächtlichen Polizei-Großeinsätzen Tabula rasa gemacht hat, ist’s den drei spaßverliebten Kleinkriminellen in der geliebten Heimatstadt leider […]