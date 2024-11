Nachdem Joy Denalane ihre Platte „Gleisdreieck“ 2017 veröffentlichte, meldete sie sich im September 2020 mit ihrem fünften Studioalbum „Let Yourself Be Loved“ zurück. Im Interview sprachen wir mit der Soul-Sängerin über ihre Neugier in der Musik, die Bedeutung von Live-Auftritten und ihre am 3. September erscheinende Deluxe-Version von „Let Yourself Be Loved“